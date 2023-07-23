https://ria.ru/20230723/polshakov-1885793192.html
Стало известно о состоянии попавшего под удар ВСУ корреспондента "Известий"
Стало известно о состоянии попавшего под удар ВСУ корреспондента "Известий" - РИА Новости, 23.07.2023
Стало известно о состоянии попавшего под удар ВСУ корреспондента "Известий"
Корреспондент "Известий" Роман Польшаков, попавший под удар ВСУ кассетными боеприпасами в зоне спецоперации, сообщил, что чувствует себя нормально, оператор... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T13:31
2023-07-23T13:31
2023-07-23T13:31
специальная военная операция на украине
медиа - общество
россия
известия
обстрел группы журналистов в зоне сво
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков, попавший под удар ВСУ кассетными боеприпасами в зоне спецоперации, сообщил, что чувствует себя нормально, оператор Дмитрий Шилков также хорошо себя чувствует. Ранее сообщалось, что Польшаков и Шилков пострадали 22 июля в зоне проведения спецоперации при обстреле со стороны украинских боевиков. Корреспондент получил перелом ноги, осколочные ранения ноги, живота и спины. У оператора зафиксированы осколочные ранения и перелом тазобедренных костей, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. "Состояние нормальное, перевязку сделали на ноге. Три осколка так и будут во мне, так сказали, на всю жизнь. Не задели жизненно важные органы", - сказал Польшаков на видео, которое размещено в телеграм-канале "Известий". Он отметил, что доктора хорошие, поблагодарил их за помощь. Также Польшаков рассказал, что оператор Шилков хорошо себя чувствует и сейчас снимает его на видео.
https://ria.ru/20230723/ataki-1885776643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиа - общество, россия, известия, обстрел группы журналистов в зоне сво
Специальная военная операция на Украине, Медиа - Общество, Россия, Известия, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
Стало известно о состоянии попавшего под удар ВСУ корреспондента "Известий"
Состояние корреспондента "Известий" Польшакова, попавшего под удар ВСУ, нормальное
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Корреспондент "Известий" Роман Польшаков, попавший под удар ВСУ кассетными боеприпасами в зоне спецоперации, сообщил
, что чувствует себя нормально, оператор Дмитрий Шилков также хорошо себя чувствует.
Ранее сообщалось, что Польшаков и Шилков пострадали 22 июля в зоне проведения спецоперации при обстреле со стороны украинских боевиков. Корреспондент получил перелом ноги, осколочные ранения ноги, живота и спины. У оператора зафиксированы осколочные ранения и перелом тазобедренных костей, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
"Состояние нормальное, перевязку сделали на ноге. Три осколка так и будут во мне, так сказали, на всю жизнь. Не задели жизненно важные органы", - сказал Польшаков на видео, которое размещено в телеграм-канале "Известий".
Он отметил, что доктора хорошие, поблагодарил их за помощь.
Также Польшаков рассказал, что оператор Шилков хорошо себя чувствует и сейчас снимает его на видео.
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