Рейтинг@Mail.ru
Стало известно о состоянии попавшего под удар ВСУ корреспондента "Известий" - РИА Новости, 23.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/polshakov-1885793192.html
Стало известно о состоянии попавшего под удар ВСУ корреспондента "Известий"
Стало известно о состоянии попавшего под удар ВСУ корреспондента "Известий" - РИА Новости, 23.07.2023
Стало известно о состоянии попавшего под удар ВСУ корреспондента "Известий"
Корреспондент "Известий" Роман Польшаков, попавший под удар ВСУ кассетными боеприпасами в зоне спецоперации, сообщил, что чувствует себя нормально, оператор... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T13:31
2023-07-23T13:31
специальная военная операция на украине
медиа - общество
россия
известия
обстрел группы журналистов в зоне сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/17/1885792739_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b307c0da97186561787f6c464c57f694.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков, попавший под удар ВСУ кассетными боеприпасами в зоне спецоперации, сообщил, что чувствует себя нормально, оператор Дмитрий Шилков также хорошо себя чувствует. Ранее сообщалось, что Польшаков и Шилков пострадали 22 июля в зоне проведения спецоперации при обстреле со стороны украинских боевиков. Корреспондент получил перелом ноги, осколочные ранения ноги, живота и спины. У оператора зафиксированы осколочные ранения и перелом тазобедренных костей, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. "Состояние нормальное, перевязку сделали на ноге. Три осколка так и будут во мне, так сказали, на всю жизнь. Не задели жизненно важные органы", - сказал Польшаков на видео, которое размещено в телеграм-канале "Известий". Он отметил, что доктора хорошие, поблагодарил их за помощь. Также Польшаков рассказал, что оператор Шилков хорошо себя чувствует и сейчас снимает его на видео.
https://ria.ru/20230723/ataki-1885776643.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/17/1885792739_64:0:1245:886_1920x0_80_0_0_cdd680155ea3f28ea6f0c3240cc0b835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
медиа - общество, россия, известия, обстрел группы журналистов в зоне сво
Специальная военная операция на Украине, Медиа - Общество, Россия, Известия, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
Стало известно о состоянии попавшего под удар ВСУ корреспондента "Известий"

Состояние корреспондента "Известий" Польшакова, попавшего под удар ВСУ, нормальное

© Фото : Роман ПольшаковРоман Польшаков
Роман Польшаков - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© Фото : Роман Польшаков
Роман Польшаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков, попавший под удар ВСУ кассетными боеприпасами в зоне спецоперации, сообщил, что чувствует себя нормально, оператор Дмитрий Шилков также хорошо себя чувствует.
Ранее сообщалось, что Польшаков и Шилков пострадали 22 июля в зоне проведения спецоперации при обстреле со стороны украинских боевиков. Корреспондент получил перелом ноги, осколочные ранения ноги, живота и спины. У оператора зафиксированы осколочные ранения и перелом тазобедренных костей, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
"Состояние нормальное, перевязку сделали на ноге. Три осколка так и будут во мне, так сказали, на всю жизнь. Не задели жизненно важные органы", - сказал Польшаков на видео, которое размещено в телеграм-канале "Известий".
Он отметил, что доктора хорошие, поблагодарил их за помощь.
Также Польшаков рассказал, что оператор Шилков хорошо себя чувствует и сейчас снимает его на видео.
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и цветы перед зданием международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Киев начал вторую волну атак против российских военкоров, заявил дипломат
10:47
 
Специальная военная операция на УкраинеМедиа - ОбществоРоссияИзвестияОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала