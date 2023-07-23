https://ria.ru/20230723/polshakov-1885793192.html

Стало известно о состоянии попавшего под удар ВСУ корреспондента "Известий"

Стало известно о состоянии попавшего под удар ВСУ корреспондента "Известий" - РИА Новости, 23.07.2023

Стало известно о состоянии попавшего под удар ВСУ корреспондента "Известий"

Корреспондент "Известий" Роман Польшаков, попавший под удар ВСУ кассетными боеприпасами в зоне спецоперации, сообщил, что чувствует себя нормально, оператор... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T13:31

2023-07-23T13:31

2023-07-23T13:31

специальная военная операция на украине

медиа - общество

россия

известия

обстрел группы журналистов в зоне сво

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков, попавший под удар ВСУ кассетными боеприпасами в зоне спецоперации, сообщил, что чувствует себя нормально, оператор Дмитрий Шилков также хорошо себя чувствует. Ранее сообщалось, что Польшаков и Шилков пострадали 22 июля в зоне проведения спецоперации при обстреле со стороны украинских боевиков. Корреспондент получил перелом ноги, осколочные ранения ноги, живота и спины. У оператора зафиксированы осколочные ранения и перелом тазобедренных костей, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. "Состояние нормальное, перевязку сделали на ноге. Три осколка так и будут во мне, так сказали, на всю жизнь. Не задели жизненно важные органы", - сказал Польшаков на видео, которое размещено в телеграм-канале "Известий". Он отметил, что доктора хорошие, поблагодарил их за помощь. Также Польшаков рассказал, что оператор Шилков хорошо себя чувствует и сейчас снимает его на видео.

https://ria.ru/20230723/ataki-1885776643.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, россия, известия, обстрел группы журналистов в зоне сво