https://ria.ru/20230723/polsha-1885754856.html

Экс-аналитик ЦРУ анонсировал нападение Польши на Белоруссию

Экс-аналитик ЦРУ анонсировал нападение Польши на Белоруссию - РИА Новости, 23.07.2023

Экс-аналитик ЦРУ анонсировал нападение Польши на Белоруссию

Польша, вероятно, планирует начать операцию против Белоруссии на фоне неминуемого поражения Украины, такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T01:14

2023-07-23T01:14

2023-07-23T01:14

специальная военная операция на украине

в мире

польша

украина

россия

белоруссия

владимир путин

нато

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Польша, вероятно, планирует начать операцию против Белоруссии на фоне неминуемого поражения Украины, такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Польша, вероятно, планирует начать операцию против Белоруссии для того, чтобы втянуть НАТО в конфликт. Прямо сейчас они понимают, что Украина проигрывает. Больше невозможно делать вид, что Украина побеждает. Все как раз наоборот: Россия сокрушает Украину. А Польша в порыве отчаяния пытается сделать так, чтобы добиться вовлечения НАТО", — заявил Джонсон.Комментируя слова президента России Владимира Путина о намерениях Польши относительно Украины и Белоруссии, Джонсон заявил, что Москва обладает исчерпывающей разведывательной информацией об этих планах.Эксперт добавил, что, несмотря на попытки Польши вовлечь альянс в конфликт с Россией, чтобы не допустить ее к своим границам после поражения Украины, у НАТО нет достаточных сил, чтобы изменить ситуацию на поле боя.Ранее стало известно, что власти Польши решили перебросить боевые подразделения с запада на восток. Владимир Путин в минувшую пятницу предупредил, что развязывание Украиной агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России, будут использованы все средства для защиты.

https://ria.ru/20230722/general-1885633410.html

https://ria.ru/20230722/uzhas-1885636237.html

польша

украина

россия

белоруссия

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в мире, польша, украина, россия, белоруссия, владимир путин, нато, центральное разведывательное управление (цру)