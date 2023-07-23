https://ria.ru/20230723/pogoda-1885797592.html

Синоптик "Фобос" рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Синоптик "Фобос" рассказал о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 23.07.2023

Синоптик "Фобос" рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Дожди с грозами ожидаются всю неделю в Москве, со среды погода будет теплая и душная, а к четвергу воздух может прогреться до плюс 26 градусов, сообщила РИА... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T14:09

2023-07-23T14:09

2023-07-23T14:20

общество

москва

погода

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Дожди с грозами ожидаются всю неделю в Москве, со среды погода будет теплая и душная, а к четвергу воздух может прогреться до плюс 26 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Погода будет с дождями, дожди будут разной интенсивности. На следующей неделе станет теплее, к нам выйдет южный циклон, но он принесет достаточно интенсивные дожди", - рассказала Котилевская.Она отметила, что неделя начнется с плюс 19 - плюс 20, ожидаются дожди с грозами, а во вторник температура поднимется до плюс 24 градусов, будут кратковременные дожди."Относительно неплохой день, получается, вторник, с кратковременными дождями. Но всё равно такая высокая неустойчивая атмосфера, всё равно мы на той же самой южной периферии этого циклона, до плюс 24 воздух прогреется, с кратковременными дождями", - подчеркнула Котилевская.Синоптик отметила, что со среды на Москву выходит южный циклон, который может принести дожди с грозами, ожидается до плюс 23 градусов. Во второй половине недели погода будет теплая и душная."В четверг небольшая вероятность дождей, и они усиливаются к пятнице, тоже с грозами, но днем до плюс 26 градусов может быть", - добавила метеоролог.

https://ria.ru/20230720/nepogoda-1885379268.html

https://ria.ru/20230722/zhara-1885602953.html

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общество, москва, погода