https://ria.ru/20230723/podtoplenie-1885761128.html

Площадь подтопления в ТЦ "Времена года" составила четыре тысячи "квадратов"

Площадь подтопления в ТЦ "Времена года" составила четыре тысячи "квадратов" - РИА Новости, 23.07.2023

Площадь подтопления в ТЦ "Времена года" составила четыре тысячи "квадратов"

Общая площадь подтопления после разрыва трубы в московском ТЦ "Времена года" составила четыре тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T05:52

2023-07-23T05:52

2023-07-23T05:52

москва

происшествия

сергей собянин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

прорыв трубы в тц "времена года" в москве

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Общая площадь подтопления после разрыва трубы в московском ТЦ "Времена года" составила четыре тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. В субботу в торговом центре произошел прорыв трубы с горячей водой. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли, по данным прокуратуры, все погибшие - женщины. Врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко сообщил журналистам, что девять человек были госпитализированы. "Площадь подтопления после разгерметизации металлической трубы горячего водоснабжения в ТЦ "Времена года" составила четыре тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По словам представителя экстренных служб, труба диаметром 30 сантиметров разорвалась по сварному шву. Также он уточнил, что спасателям удалось спасти десять человек, их осмотрели медики. После осмотра четверо были госпитализированы в НИИ Скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, еще пятеро - в ГКБ имени Ф.И. Иноземцева, один из них от госпитализации отказался. У всех пострадавших - ожоги. Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров на западе Москвы открыт в 2007 году. Согласно данным сайта, во "Временах года" представлено более 500 брендов – от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома. В ТЦ, как указано на его сайте, более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном "Глобус гурмэ".

https://ria.ru/20230723/moskva-1885752993.html

https://ria.ru/20230722/tts-1885713241.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, прорыв трубы в тц "времена года" в москве