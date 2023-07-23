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Площадь подтопления в ТЦ "Времена года" составила четыре тысячи "квадратов" - РИА Новости, 23.07.2023
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05:52 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/podtoplenie-1885761128.html
Площадь подтопления в ТЦ "Времена года" составила четыре тысячи "квадратов"
Площадь подтопления в ТЦ "Времена года" составила четыре тысячи "квадратов" - РИА Новости, 23.07.2023
Площадь подтопления в ТЦ "Времена года" составила четыре тысячи "квадратов"
Общая площадь подтопления после разрыва трубы в московском ТЦ "Времена года" составила четыре тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T05:52
2023-07-23T05:52
москва
происшествия
сергей собянин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
прорыв трубы в тц "времена года" в москве
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Общая площадь подтопления после разрыва трубы в московском ТЦ "Времена года" составила четыре тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. В субботу в торговом центре произошел прорыв трубы с горячей водой. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли, по данным прокуратуры, все погибшие - женщины. Врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко сообщил журналистам, что девять человек были госпитализированы. "Площадь подтопления после разгерметизации металлической трубы горячего водоснабжения в ТЦ "Времена года" составила четыре тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По словам представителя экстренных служб, труба диаметром 30 сантиметров разорвалась по сварному шву. Также он уточнил, что спасателям удалось спасти десять человек, их осмотрели медики. После осмотра четверо были госпитализированы в НИИ Скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, еще пятеро - в ГКБ имени Ф.И. Иноземцева, один из них от госпитализации отказался. У всех пострадавших - ожоги. Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров на западе Москвы открыт в 2007 году. Согласно данным сайта, во "Временах года" представлено более 500 брендов – от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома. В ТЦ, как указано на его сайте, более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном "Глобус гурмэ".
https://ria.ru/20230723/moskva-1885752993.html
https://ria.ru/20230722/tts-1885713241.html
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москва, происшествия, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, прорыв трубы в тц "времена года" в москве
Москва, Происшествия, Сергей Собянин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Прорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве
Площадь подтопления в ТЦ "Времена года" составила четыре тысячи "квадратов"

В ТЦ "Времена года", где прорвало трубу с горячей водой, затопило четыре тысячи квадратов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудники экстренных служб около ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте
Сотрудники экстренных служб около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудники экстренных служб около ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Общая площадь подтопления после разрыва трубы в московском ТЦ "Времена года" составила четыре тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
В субботу в торговом центре произошел прорыв трубы с горячей водой. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли, по данным прокуратуры, все погибшие - женщины. Врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко сообщил журналистам, что девять человек были госпитализированы.
Люди около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
В Москве открыли съезд с Кутузовского проспекта к ТЦ "Времена года"
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"Площадь подтопления после разгерметизации металлической трубы горячего водоснабжения в ТЦ "Времена года" составила четыре тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя экстренных служб, труба диаметром 30 сантиметров разорвалась по сварному шву.
Также он уточнил, что спасателям удалось спасти десять человек, их осмотрели медики. После осмотра четверо были госпитализированы в НИИ Скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, еще пятеро - в ГКБ имени Ф.И. Иноземцева, один из них от госпитализации отказался. У всех пострадавших - ожоги.
Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров на западе Москвы открыт в 2007 году. Согласно данным сайта, во "Временах года" представлено более 500 брендов – от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома. В ТЦ, как указано на его сайте, более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном "Глобус гурмэ".
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МоскваПроисшествияСергей СобянинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НИИ скорой помощи имени Н. В. СклифосовскогоПрорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве
 
 
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