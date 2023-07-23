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Активист подполья рассказал, как полиция Николаева сдает данные силовиков

Активист подполья рассказал, как полиция Николаева сдает данные силовиков - РИА Новости, 23.07.2023

Активист подполья рассказал, как полиция Николаева сдает данные силовиков

В Николаеве в борьбе за власть полицейские сдают подполью данные о расположении конкурирующих силовиков, рассказал РИА Новости активист Николаевского подполья. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T22:36

2023-07-23T22:36

2023-07-23T22:48

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. В Николаеве в борьбе за власть полицейские сдают подполью данные о расположении конкурирующих силовиков, рассказал РИА Новости активист Николаевского подполья.По информации подполья, глава Управления патрульной полиции Виталий Данила, являющийся кумом главы Николаевской администрации Виталя Кима, намерен сместить начальника областного главка национальной полиции Украины. В регионах Украины действуют два органа внутренних дел: Главное Управление национальной полиции - это аналог российского областного УВД, и Управление патрульной полиции, которое подчиняется непосредственно Киеву. Между этими ведомствами существует конкуренция. "Наш контакт с областного главка передал нам недавно координаты местонахождения Управления патрульной полиции и в разговоре намекнул, что это было санкционировано сверху. Вот только не понятно, то ли это шутка, то ли они решили бороться за власть Николаевской полиции с помощью русских ракет", - сказал собеседник агентства.

николаев (украина)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, николаев (украина), украина, киев