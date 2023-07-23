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Активист подполья рассказал, как полиция Николаева сдает данные силовиков - РИА Новости, 23.07.2023
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22:36 23.07.2023 (обновлено: 22:48 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/podpole-1885845587.html
Активист подполья рассказал, как полиция Николаева сдает данные силовиков
Активист подполья рассказал, как полиция Николаева сдает данные силовиков - РИА Новости, 23.07.2023
Активист подполья рассказал, как полиция Николаева сдает данные силовиков
В Николаеве в борьбе за власть полицейские сдают подполью данные о расположении конкурирующих силовиков, рассказал РИА Новости активист Николаевского подполья. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T22:36
2023-07-23T22:48
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. В Николаеве в борьбе за власть полицейские сдают подполью данные о расположении конкурирующих силовиков, рассказал РИА Новости активист Николаевского подполья.По информации подполья, глава Управления патрульной полиции Виталий Данила, являющийся кумом главы Николаевской администрации Виталя Кима, намерен сместить начальника областного главка национальной полиции Украины. В регионах Украины действуют два органа внутренних дел: Главное Управление национальной полиции - это аналог российского областного УВД, и Управление патрульной полиции, которое подчиняется непосредственно Киеву. Между этими ведомствами существует конкуренция. "Наш контакт с областного главка передал нам недавно координаты местонахождения Управления патрульной полиции и в разговоре намекнул, что это было санкционировано сверху. Вот только не понятно, то ли это шутка, то ли они решили бороться за власть Николаевской полиции с помощью русских ракет", - сказал собеседник агентства.
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в мире, николаев (украина), украина, киев
В мире, Николаев (Украина), Украина, Киев
Активист подполья рассказал, как полиция Николаева сдает данные силовиков

Активист: начальник полиции Николаева сдал подполью данные на конкурирующий главк

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание полиции на Украине
Здание полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости
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Здание полиции на Украине. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. В Николаеве в борьбе за власть полицейские сдают подполью данные о расположении конкурирующих силовиков, рассказал РИА Новости активист Николаевского подполья.
По информации подполья, глава Управления патрульной полиции Виталий Данила, являющийся кумом главы Николаевской администрации Виталя Кима, намерен сместить начальника областного главка национальной полиции Украины. В регионах Украины действуют два органа внутренних дел: Главное Управление национальной полиции - это аналог российского областного УВД, и Управление патрульной полиции, которое подчиняется непосредственно Киеву. Между этими ведомствами существует конкуренция.
«
"Наш контакт с областного главка передал нам недавно координаты местонахождения Управления патрульной полиции и в разговоре намекнул, что это было санкционировано сверху. Вот только не понятно, то ли это шутка, то ли они решили бороться за власть Николаевской полиции с помощью русских ракет", - сказал собеседник агентства.
 
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