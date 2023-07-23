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"Главная цель". Зеленскому раскрыли истинные планы его союзников по Украине
"Главная цель". Зеленскому раскрыли истинные планы его союзников по Украине - РИА Новости, 23.07.2023
"Главная цель". Зеленскому раскрыли истинные планы его союзников по Украине
Западные союзники президента Украины Владимира Зеленского планируют уничтожить Вооруженные силы Украины с целью дальнейшего разделения страны, заявил бывший... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T17:30
2023-07-23T17:30
2023-07-23T17:30
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Западные союзники президента Украины Владимира Зеленского планируют уничтожить Вооруженные силы Украины с целью дальнейшего разделения страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Сейчас их цель – уничтожить украинскую армию. Это главная цель. Они хотят, чтобы Украина была безоружной, превратилась в полную жертву, и чтобы ее могла растерзать любая страна Европы, даже такая маленькая, как Венгрия", — указал политолог.Он считает, именно ради этого Запад устроил вооруженный конфликт Украины с Россией, чтобы в боях с российской армией от ВСУ ничего не осталось. Представители США и НАТО не зря постоянно заявляют о том, что у Украины еще остались резервы, которые она может использовать в ходе контрнаступления, поскольку таким образом они стараются надавить на Зеленского бросить их "на мясо"."Они все хотят, чтобы Украина бросила все свои самые лучшие части армии и уничтожила их", — подытожил бывший советник.Ранее генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлог заявлял, что без авиации армия Украины неминуемо приближается к поражению.
https://ria.ru/20230723/strategiya-1885791436.html
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в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, youtube
В мире, Украина, США, Европа, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, YouTube
"Главная цель". Зеленскому раскрыли истинные планы его союзников по Украине
Экс-советник Кучмы Соскин: Запад хочет уничтожения ВСУ ради разделения Украины