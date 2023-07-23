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"Главная цель". Зеленскому раскрыли истинные планы его союзников по Украине - РИА Новости, 23.07.2023
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17:30 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/plany-1885819714.html
"Главная цель". Зеленскому раскрыли истинные планы его союзников по Украине
"Главная цель". Зеленскому раскрыли истинные планы его союзников по Украине - РИА Новости, 23.07.2023
"Главная цель". Зеленскому раскрыли истинные планы его союзников по Украине
Западные союзники президента Украины Владимира Зеленского планируют уничтожить Вооруженные силы Украины с целью дальнейшего разделения страны, заявил бывший... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T17:30
2023-07-23T17:30
в мире
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сша
европа
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
youtube
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Западные союзники президента Украины Владимира Зеленского планируют уничтожить Вооруженные силы Украины с целью дальнейшего разделения страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.&quot;Сейчас их цель – уничтожить украинскую армию. Это главная цель. Они хотят, чтобы Украина была безоружной, превратилась в полную жертву, и чтобы ее могла растерзать любая страна Европы, даже такая маленькая, как Венгрия&quot;, — указал политолог.Он считает, именно ради этого Запад устроил вооруженный конфликт Украины с Россией, чтобы в боях с российской армией от ВСУ ничего не осталось. Представители США и НАТО не зря постоянно заявляют о том, что у Украины еще остались резервы, которые она может использовать в ходе контрнаступления, поскольку таким образом они стараются надавить на Зеленского бросить их "на мясо".&quot;Они все хотят, чтобы Украина бросила все свои самые лучшие части армии и уничтожила их&quot;, — подытожил бывший советник.Ранее генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлог заявлял, что без авиации армия Украины неминуемо приближается к поражению.
https://ria.ru/20230723/strategiya-1885791436.html
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в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, youtube
В мире, Украина, США, Европа, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, YouTube
"Главная цель". Зеленскому раскрыли истинные планы его союзников по Украине

Экс-советник Кучмы Соскин: Запад хочет уничтожения ВСУ ради разделения Украины

© AP Photo / Federico GambariniПрезидент Украины Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене
Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Federico Gambarini
Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Западные союзники президента Украины Владимира Зеленского планируют уничтожить Вооруженные силы Украины с целью дальнейшего разделения страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«

"Сейчас их цель – уничтожить украинскую армию. Это главная цель. Они хотят, чтобы Украина была безоружной, превратилась в полную жертву, и чтобы ее могла растерзать любая страна Европы, даже такая маленькая, как Венгрия", — указал политолог.

Он считает, именно ради этого Запад устроил вооруженный конфликт Украины с Россией, чтобы в боях с российской армией от ВСУ ничего не осталось. Представители США и НАТО не зря постоянно заявляют о том, что у Украины еще остались резервы, которые она может использовать в ходе контрнаступления, поскольку таким образом они стараются надавить на Зеленского бросить их "на мясо".
«

"Они все хотят, чтобы Украина бросила все свои самые лучшие части армии и уничтожила их", — подытожил бывший советник.

Ранее генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлог заявлял, что без авиации армия Украины неминуемо приближается к поражению.
Киев - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
"Не остановятся". Украине сообщили плохие новости о стратегии России
13:07
 
В миреУкраинаСШАЕвропаВладимир ЗеленскийОлег СоскинВооруженные силы УкраиныYouTube
 
 
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