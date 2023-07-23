https://ria.ru/20230723/plany-1885784772.html

Планы России и Белоруссии реализуются лучше, чем ожидалось, заявил Путин

Планы России и Белоруссии реализуются лучше, чем ожидалось, заявил Путин - РИА Новости, 23.07.2023

Планы России и Белоруссии реализуются лучше, чем ожидалось, заявил Путин

Все планы России и Белоруссии реализуются, причем лучшими темпами, чем ожидалось, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T12:15

2023-07-23T12:15

2023-07-23T12:28

владимир путин

белоруссия

россия

союзное государство

александр лукашенко

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СТРЕЛЬНА (С.-ПЕТЕРБУРГ), 22 июл - РИА Новости. Все планы России и Белоруссии реализуются, причем лучшими темпами, чем ожидалось, заявил президент РФ Владимир Путин."Все наши планы реализуются, причем даже лучшими темпами, чем мы с вами ожидали. Хочу отметить такое хорошее состояние экономики и России, и Белоруссии", - сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.По его словам, рост экономики Белоруссии по прогнозам составит 3,75%."У нас чуть понижено, могу сказать, но для нас это тоже хороший показатель. Мы рассчитываем на более чем 2% роста", - уточнил российский лидер.Путин также подчеркнул, что все основные показатели дают основание полагать, что "этот год, во всяком случае, Россия и Белоруссия пройдут спокойно и уверенно", а также продемонстрируют хорошие показатели роста."У нас целиком и полностью все планы реализуются на предмет строительства Союзного государства, мы двигаемся уверенно по этим направлениям. Растет товарооборот - по разным ценам он немножко разный. По нашим данным, если в долларовом эквиваленте говорить, то 43,7 (миллиарда долларов - ред.), по белорусской статистике почти 45 миллиардов долларов. Это очень хороший показатель", - уточнил президент РФ.Он отметил, что "все движется, как минимум, скромно сказать, что удовлетворительно".

https://ria.ru/20230722/situatsiya-1885676618.html

https://ria.ru/20230723/lukashenko-1885786629.html

белоруссия

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Влада Копылова

владимир путин, белоруссия, россия, александр лукашенко