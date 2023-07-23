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Блинкен допустил возобновление ядерных переговоров с Ираном - РИА Новости, 23.07.2023
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17:43 23.07.2023 (обновлено: 18:07 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/peregovory-1885820996.html
Блинкен допустил возобновление ядерных переговоров с Ираном
Блинкен допустил возобновление ядерных переговоров с Ираном - РИА Новости, 23.07.2023
Блинкен допустил возобновление ядерных переговоров с Ираном
США не исключают возможности возвращения в будущем к переговорам с Ираном по ядерной проблематике, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T17:43
2023-07-23T18:07
в мире
иран
сша
энтони блинкен
дональд трамп
нед прайс
тегеран (город)
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. США не исключают возможности возвращения в будущем к переговорам с Ираном по ядерной проблематике, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN."Мы не обсуждаем сделку по иранской ядерной программе на данном этапе", - сказал Блинкен.При этом, по его словам, Вашингтон донес до Тегерана о необходимости "провести деэскалацию" напряженности, которая сложилась в отношениях между двумя странами."Посмотрим, сделают ли они это. Допускаю, что у нас в таком случае сложится атмосфера, которая позволит нам вернуться к диалогу по ядерным проблемам, но пока у нас не та ситуация", - добавил глава американской дипломатии.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.
https://ria.ru/20230716/usa-1884499452.html
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в мире, иран, сша, энтони блинкен, дональд трамп, нед прайс, тегеран (город)
В мире, Иран, США, Энтони Блинкен, Дональд Трамп, Нед Прайс, Тегеран (город)
Блинкен допустил возобновление ядерных переговоров с Ираном

Блинкен допустил возможность возвращения к переговорам с Ираном по ядерной проблематике

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. США не исключают возможности возвращения в будущем к переговорам с Ираном по ядерной проблематике, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
«
"Мы не обсуждаем сделку по иранской ядерной программе на данном этапе", - сказал Блинкен.
При этом, по его словам, Вашингтон донес до Тегерана о необходимости "провести деэскалацию" напряженности, которая сложилась в отношениях между двумя странами.
«
"Посмотрим, сделают ли они это. Допускаю, что у нас в таком случае сложится атмосфера, которая позволит нам вернуться к диалогу по ядерным проблемам, но пока у нас не та ситуация", - добавил глава американской дипломатии.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
В Белом доме рассказали о перспективах ядерной сделки с Ираном
16 июля, 21:31
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.
Президент России Владимир Путин во время заседания в узком составе глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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В миреИранСШАЭнтони БлинкенДональд ТрампНед ПрайсТегеран (город)
 
 
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