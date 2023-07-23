https://ria.ru/20230723/peregovory-1885820996.html

Блинкен допустил возобновление ядерных переговоров с Ираном

Блинкен допустил возобновление ядерных переговоров с Ираном - РИА Новости, 23.07.2023

Блинкен допустил возобновление ядерных переговоров с Ираном

США не исключают возможности возвращения в будущем к переговорам с Ираном по ядерной проблематике, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T17:43

2023-07-23T17:43

2023-07-23T18:07

в мире

иран

сша

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тегеран (город)

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. США не исключают возможности возвращения в будущем к переговорам с Ираном по ядерной проблематике, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN."Мы не обсуждаем сделку по иранской ядерной программе на данном этапе", - сказал Блинкен.При этом, по его словам, Вашингтон донес до Тегерана о необходимости "провести деэскалацию" напряженности, которая сложилась в отношениях между двумя странами."Посмотрим, сделают ли они это. Допускаю, что у нас в таком случае сложится атмосфера, которая позволит нам вернуться к диалогу по ядерным проблемам, но пока у нас не та ситуация", - добавил глава американской дипломатии.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.

https://ria.ru/20230716/usa-1884499452.html

https://ria.ru/20230704/aziya-1882011592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, сша, энтони блинкен, дональд трамп, нед прайс, тегеран (город)