https://ria.ru/20230723/peregovory-1885785661.html
Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге
Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 23.07.2023
Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T12:19
2023-07-23T12:19
2023-07-23T12:19
владимир путин
александр лукашенко
санкт-петербург
белоруссия
россия
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Санкт-Петербурге.
санкт-петербург
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Переговоры Путина с Лукашенко в Санкт-Петербурге
8483158 23.07.2023 23 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время встречи. Александр Демьянчук / POOL
2023-07-23T12:19
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PT14M57S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, санкт-петербург, белоруссия, россия, видео
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Санкт-Петербург, Белоруссия, Россия
Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Санкт-Петербурге.
2023-07-23T12:19
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PT14M57S
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Санкт-Петербурге.