https://ria.ru/20230723/peregovory-1885785661.html

Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге

Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 23.07.2023

Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T12:19

2023-07-23T12:19

2023-07-23T12:19

владимир путин

александр лукашенко

санкт-петербург

белоруссия

россия

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Санкт-Петербурге.

санкт-петербург

белоруссия

россия

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Максим Зубков

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Переговоры Путина с Лукашенко в Санкт-Петербурге 8483158 23.07.2023 23 июля 2023. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) во время встречи. Александр Демьянчук / POOL 2023-07-23T12:19 true PT14M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

владимир путин, александр лукашенко, санкт-петербург, белоруссия, россия, видео