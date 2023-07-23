https://ria.ru/20230723/patriarkh-1885800548.html
Терпение и мужество помогают бойцам СВО, заявил патриарх Кирилл
Терпение и мужество помогают бойцам СВО, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 23.07.2023
Терпение и мужество помогают бойцам СВО, заявил патриарх Кирилл
В период проведения СВО российским военнослужащим терпение, отвага и мужество помогают преодолевать любую боль и потери, сообщил патриарх Московский и Всея Руси РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T14:44
2023-07-23T14:44
2023-07-23T16:39
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религия
религия
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. В период проведения СВО российским военнослужащим терпение, отвага и мужество помогают преодолевать любую боль и потери, сообщил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье совершил освящение храма преподобного Андрея Рублева в Раменках и провел Божественную литургию в новоосвященном храме. "Мужества без терпения быть не может. В период проведения СВО нашим военнослужащим помогают в первую очередь терпение, отвага и мужество. Разве можно идти вперед без терпения и мужества? Нет, нельзя. Именно эти качества также помогают нашим воинам справиться и с душевной болью, потерей сотоварищей, в период лечения в госпиталях", - рассказал патриарх во время проповеди.
https://ria.ru/20230723/patriarkh-1885799764.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), религия
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религия, Религия
Терпение и мужество помогают бойцам СВО, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл: терпение и мужество помогают бойцам СВО преодолевать боль и страдания