https://ria.ru/20230723/papa-1885807017.html
Папа римский предложил патриарху Кириллу встречу в московском аэропорту
Папа римский предложил патриарху Кириллу встречу в московском аэропорту - РИА Новости, 23.07.2023
Папа римский предложил патриарху Кириллу встречу в московском аэропорту
Папа римский Франциск предложил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу встретиться в одном из аэропортов Москвы, сообщил РИА Новости глава Всемирного союза... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T15:44
2023-07-23T15:44
2023-07-23T16:03
религия
москва
монголия
гавана
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Папа римский Франциск предложил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу встретиться в одном из аэропортов Москвы, сообщил РИА Новости глава Всемирного союза староверов Леонид Севостьянов, поддерживающий связь с понтификом."Папа римский предложил патриарху Кириллу встретиться в одном из аэропортов Москвы в период дозаправки самолета понтифика в российской столице во время его полета в Монголию или обратно 31 августа или 4 сентября соответственно", — рассказал он.Глава Всемирного союза староверов отметил, что в 2016 году такая встреча состоялась в аэропорту Гаваны. "Если со стороны патриарха будет такой отклик, то, не откладывая в долгий ящик, такая встреча могла бы произойти", — добавил Севостьянов.Он отметил, что аэропорт считается транзитной зоной.
https://ria.ru/20230719/reaktsiya-1885135172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, монголия, гавана, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Москва, Монголия, Гавана, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Папа римский предложил патриарху Кириллу встречу в московском аэропорту
Папа римский Франциск предложил патриарху Кириллу встречу в московском аэропорту