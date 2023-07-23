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Папа римский предложил патриарху Кириллу встречу в московском аэропорту - РИА Новости, 23.07.2023
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Религия
 
15:44 23.07.2023 (обновлено: 16:03 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/papa-1885807017.html
Папа римский предложил патриарху Кириллу встречу в московском аэропорту
Папа римский предложил патриарху Кириллу встречу в московском аэропорту - РИА Новости, 23.07.2023
Папа римский предложил патриарху Кириллу встречу в московском аэропорту
Папа римский Франциск предложил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу встретиться в одном из аэропортов Москвы, сообщил РИА Новости глава Всемирного союза... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T15:44
2023-07-23T16:03
религия
москва
монголия
гавана
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Папа римский Франциск предложил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу встретиться в одном из аэропортов Москвы, сообщил РИА Новости глава Всемирного союза староверов Леонид Севостьянов, поддерживающий связь с понтификом.&quot;Папа римский предложил патриарху Кириллу встретиться в одном из аэропортов Москвы в период дозаправки самолета понтифика в российской столице во время его полета в Монголию или обратно 31 августа или 4 сентября соответственно&quot;, — рассказал он.Глава Всемирного союза староверов отметил, что в 2016 году такая встреча состоялась в аэропорту Гаваны. &quot;Если со стороны патриарха будет такой отклик, то, не откладывая в долгий ящик, такая встреча могла бы произойти&quot;, — добавил Севостьянов.Он отметил, что аэропорт считается транзитной зоной.
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москва, монголия, гавана, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Москва, Монголия, Гавана, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Папа римский предложил патриарху Кириллу встречу в московском аэропорту

Папа римский Франциск предложил патриарху Кириллу встречу в московском аэропорту

© AP Photo / Andrew MedichiniПапа римский Франциск в Ватикане
Папа римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа римский Франциск в Ватикане. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Папа римский Франциск предложил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу встретиться в одном из аэропортов Москвы, сообщил РИА Новости глава Всемирного союза староверов Леонид Севостьянов, поддерживающий связь с понтификом.
«

"Папа римский предложил патриарху Кириллу встретиться в одном из аэропортов Москвы в период дозаправки самолета понтифика в российской столице во время его полета в Монголию или обратно 31 августа или 4 сентября соответственно", — рассказал он.

Глава Всемирного союза староверов отметил, что в 2016 году такая встреча состоялась в аэропорту Гаваны.
«

"Если со стороны патриарха будет такой отклик, то, не откладывая в долгий ящик, такая встреча могла бы произойти", — добавил Севостьянов.

Он отметил, что аэропорт считается транзитной зоной.
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РелигияМоскваМонголияГаванаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Папа РимскийПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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