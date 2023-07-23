https://ria.ru/20230723/papa-1885807017.html

Папа римский предложил патриарху Кириллу встречу в московском аэропорту

Папа римский предложил патриарху Кириллу встречу в московском аэропорту - РИА Новости, 23.07.2023

Папа римский предложил патриарху Кириллу встречу в московском аэропорту

Папа римский Франциск предложил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу встретиться в одном из аэропортов Москвы, сообщил РИА Новости глава Всемирного союза... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T15:44

2023-07-23T15:44

2023-07-23T16:03

религия

москва

монголия

гавана

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Папа римский Франциск предложил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу встретиться в одном из аэропортов Москвы, сообщил РИА Новости глава Всемирного союза староверов Леонид Севостьянов, поддерживающий связь с понтификом."Папа римский предложил патриарху Кириллу встретиться в одном из аэропортов Москвы в период дозаправки самолета понтифика в российской столице во время его полета в Монголию или обратно 31 августа или 4 сентября соответственно", — рассказал он.Глава Всемирного союза староверов отметил, что в 2016 году такая встреча состоялась в аэропорту Гаваны. "Если со стороны патриарха будет такой отклик, то, не откладывая в долгий ящик, такая встреча могла бы произойти", — добавил Севостьянов.Он отметил, что аэропорт считается транзитной зоной.

https://ria.ru/20230719/reaktsiya-1885135172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, монголия, гавана, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, патриарх кирилл (владимир гундяев)