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В Пакистане из-за наводнений погибли по меньшей мере четыре человека
В Пакистане из-за наводнений погибли по меньшей мере четыре человека - РИА Новости, 23.07.2023
В Пакистане из-за наводнений погибли по меньшей мере четыре человека
По меньшей мере четыре человека, среди которых ребенок, погибли в субботу в результате наводнений в Пакистане, вызванных продолжающимися ливнями на севере... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T03:28
2023-07-23T03:28
2023-07-23T03:29
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека, среди которых ребенок, погибли в субботу в результате наводнений в Пакистане, вызванных продолжающимися ливнями на севере Индии, сообщает издание Dawn со ссылкой на провинциальное управление по борьбе со стихийными бедствиями (PDMA). "Провинциальное управление по борьбе со стихийными бедствиями (PDMA) в Пенджабе сообщило, что в Лахоре, Гуджранвале, Манди Бахауддин и Фейсалабаде погибли три женщины и ребенок", - сообщает издание. По данным издания, из-за дождей в провинции Пенджаб повреждены крыши нескольких домов. Отмечается, что центральные районы Пакистана, включая город Лахор, уже несколько дней сталкиваются с наводнениями, поскольку в северных штатах Индии, где расположены водосборные бассейны рек Сатледж и Рави, продолжаются ливни. Со стороны Индии сбрасывается больше воды в затапливаемые районы Пакистана, расположенные вниз по течению реки. Сильные дожди начались на севере Индии 8 июля. Больше других от сильных осадков пострадал находящийся в предгорьях Гималаев штат Химачал-Прадеш. Ранее телеканал NDTV сообщал, что не менее 41 человека погибли в северных районах Индии в результате идущих несколько дней затяжных ливней, вызвавших оползни, обрушение мостов и домов и разливы рек.
https://ria.ru/20230712/kitay-1883671767.html
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индия, пакистан, пенджаб (пакистан), в мире
Индия, Пакистан, Пенджаб (Пакистан), В мире
В Пакистане из-за наводнений погибли по меньшей мере четыре человека
Dawn: в Пакистане по меньшей мере четыре человека стали жертвами наводнений