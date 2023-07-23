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Балицкий: журналистов, попавших под обстрел ВСУ, наградят орденом - РИА Новости, 23.07.2023
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15:35 23.07.2023 (обновлено: 15:49 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/orden-1885806596.html
Балицкий: журналистов, попавших под обстрел ВСУ, наградят орденом
Балицкий: журналистов, попавших под обстрел ВСУ, наградят орденом - РИА Новости, 23.07.2023
Балицкий: журналистов, попавших под обстрел ВСУ, наградят орденом
Погибший в Запорожской области военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев будет награжден Орденом "За заслуги перед Запорожской областью" посмертно,... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T15:35
2023-07-23T15:49
обстрел группы журналистов в зоне сво
ростислав журавлев
умер военкор ростислав журавлев
запорожская область
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Погибший в Запорожской области военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев будет награжден Орденом "За заслуги перед Запорожской областью" посмертно, им также будут награждены раненые фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, журналисты МИЦ "Известия" Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий в телеграм-канале.Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работавший в зоне СВО, в субботу погиб после тяжелых ранений в результате обстрела украинскими войсками гражданского автомобиля, фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги, у оператора Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей."Журналисты МИЦ "Известия" Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, а также корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский будут награждены Орденом "За заслуги перед Запорожской областью". Ростислав Журавлев посмертно", - сообщил Балицкий.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885702931.html
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обстрел группы журналистов в зоне сво, ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев, запорожская область, евгений балицкий
Обстрел группы журналистов в зоне СВО, Ростислав Журавлев, Умер военкор Ростислав Журавлев, Запорожская область, Евгений Балицкий
Балицкий: журналистов, попавших под обстрел ВСУ, наградят орденом

Балицкий: журналистов, попавших под обстрел ВСУ, наградят орденом Запорожской области

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Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
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Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Погибший в Запорожской области военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев будет награжден Орденом "За заслуги перед Запорожской областью" посмертно, им также будут награждены раненые фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, журналисты МИЦ "Известия" Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий в телеграм-канале.
Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работавший в зоне СВО, в субботу погиб после тяжелых ранений в результате обстрела украинскими войсками гражданского автомобиля, фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги, у оператора Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей.
"Журналисты МИЦ "Известия" Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, а также корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский будут награждены Орденом "За заслуги перед Запорожской областью". Ростислав Журавлев посмертно", - сообщил Балицкий.
Фрагменты репортажей погибшего Ростислава Журавлева - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Доброволец в бою и на информационном фронте. Погиб Ростислав Журавлев
Вчера, 17:00
 
Обстрел группы журналистов в зоне СВОРостислав ЖуравлевУмер военкор Ростислав ЖуравлевЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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