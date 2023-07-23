https://ria.ru/20230723/orden-1885806596.html
Балицкий: журналистов, попавших под обстрел ВСУ, наградят орденом
Балицкий: журналистов, попавших под обстрел ВСУ, наградят орденом - РИА Новости, 23.07.2023
Балицкий: журналистов, попавших под обстрел ВСУ, наградят орденом
Погибший в Запорожской области военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев будет награжден Орденом "За заслуги перед Запорожской областью" посмертно,... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T15:35
2023-07-23T15:35
2023-07-23T15:49
обстрел группы журналистов в зоне сво
ростислав журавлев
умер военкор ростислав журавлев
запорожская область
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Погибший в Запорожской области военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев будет награжден Орденом "За заслуги перед Запорожской областью" посмертно, им также будут награждены раненые фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, журналисты МИЦ "Известия" Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий в телеграм-канале.Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работавший в зоне СВО, в субботу погиб после тяжелых ранений в результате обстрела украинскими войсками гражданского автомобиля, фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги, у оператора Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей."Журналисты МИЦ "Известия" Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, а также корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский будут награждены Орденом "За заслуги перед Запорожской областью". Ростислав Журавлев посмертно", - сообщил Балицкий.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885702931.html
запорожская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрел группы журналистов в зоне сво, ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев, запорожская область, евгений балицкий
Обстрел группы журналистов в зоне СВО, Ростислав Журавлев, Умер военкор Ростислав Журавлев, Запорожская область, Евгений Балицкий
Балицкий: журналистов, попавших под обстрел ВСУ, наградят орденом
Балицкий: журналистов, попавших под обстрел ВСУ, наградят орденом Запорожской области