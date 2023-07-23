https://ria.ru/20230723/orden-1885806596.html

Балицкий: журналистов, попавших под обстрел ВСУ, наградят орденом

Балицкий: журналистов, попавших под обстрел ВСУ, наградят орденом - РИА Новости, 23.07.2023

Балицкий: журналистов, попавших под обстрел ВСУ, наградят орденом

Погибший в Запорожской области военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев будет награжден Орденом "За заслуги перед Запорожской областью" посмертно,... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T15:35

2023-07-23T15:35

2023-07-23T15:49

обстрел группы журналистов в зоне сво

ростислав журавлев

умер военкор ростислав журавлев

запорожская область

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Погибший в Запорожской области военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев будет награжден Орденом "За заслуги перед Запорожской областью" посмертно, им также будут награждены раненые фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, журналисты МИЦ "Известия" Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий в телеграм-канале.Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работавший в зоне СВО, в субботу погиб после тяжелых ранений в результате обстрела украинскими войсками гражданского автомобиля, фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги, у оператора Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей."Журналисты МИЦ "Известия" Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, а также корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский будут награждены Орденом "За заслуги перед Запорожской областью". Ростислав Журавлев посмертно", - сообщил Балицкий.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885702931.html

запорожская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

обстрел группы журналистов в зоне сво, ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев, запорожская область, евгений балицкий