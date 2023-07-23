https://ria.ru/20230723/odessa-1885778069.html

Военные ударили по объектам в Одессе, где готовились теракты против России

Военные ударили по объектам в Одессе, где готовились теракты против России - РИА Новости, 23.07.2023

Военные ударили по объектам в Одессе, где готовились теракты против России

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по местам производства и подготовки катеров-дронов в районе Одессы, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T11:02

2023-07-23T11:02

2023-07-23T14:42

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по местам производства и подготовки катеров-дронов в районе Одессы, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса", — сказали в ведомстве.В министерстве добавили, что на пораженных объектах находились иностранные наемники."Все спланированные к удару цели уничтожены", — заключили в Минобороны.На этой неделе вооруженные силы нанесли целую серию ударов по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, с помощью которых ВСУ планировали теракты против России.Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал эти удары самыми масштабными с начала спецоперации.Действия российских военных стали ударами возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту 17 июля. При атаке переправы двумя надводными беспилотниками погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.Президент России Владимир Путин назвал нападение на мост бессмысленным с военной точки зрения и жестоким преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230723/taktika-1885761599.html

https://ria.ru/20230721/odessa-1885536454.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф)