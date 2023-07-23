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Военные ударили по объектам в Одессе, где готовились теракты против России - РИА Новости, 23.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:02 23.07.2023 (обновлено: 14:42 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/odessa-1885778069.html
Военные ударили по объектам в Одессе, где готовились теракты против России
Военные ударили по объектам в Одессе, где готовились теракты против России - РИА Новости, 23.07.2023
Военные ударили по объектам в Одессе, где готовились теракты против России
Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по местам производства и подготовки катеров-дронов в районе Одессы, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T11:02
2023-07-23T14:42
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по местам производства и подготовки катеров-дронов в районе Одессы, сообщили в Минобороны.&quot;Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса&quot;, — сказали в ведомстве.В министерстве добавили, что на пораженных объектах находились иностранные наемники."Все спланированные к удару цели уничтожены", — заключили в Минобороны.На этой неделе вооруженные силы нанесли целую серию ударов по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, с помощью которых ВСУ планировали теракты против России.Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал эти удары самыми масштабными с начала спецоперации.Действия российских военных стали ударами возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту 17 июля. При атаке переправы двумя надводными беспилотниками погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.Президент России Владимир Путин назвал нападение на мост бессмысленным с военной точки зрения и жестоким преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230723/taktika-1885761599.html
https://ria.ru/20230721/odessa-1885536454.html
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министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военные ударили по объектам в Одессе, где готовились теракты против России

Минобороны: ВС поразили объекты в Одессе, где готовились теракты против России

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр". Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по местам производства и подготовки катеров-дронов в районе Одессы, сообщили в Минобороны.
«

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе города Одесса", — сказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что на пораженных объектах находились иностранные наемники.
"Все спланированные к удару цели уничтожены", — заключили в Минобороны.
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На этой неделе вооруженные силы нанесли целую серию ударов по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, с помощью которых ВСУ планировали теракты против России.
Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал эти удары самыми масштабными с начала спецоперации.
Действия российских военных стали ударами возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту 17 июля. При атаке переправы двумя надводными беспилотниками погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.
Президент России Владимир Путин назвал нападение на мост бессмысленным с военной точки зрения и жестоким преступлением. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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