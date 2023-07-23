https://ria.ru/20230723/odessa-1885754316.html

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.07.2023

В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Одессе, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T01:07

2023-07-23T01:07

2023-07-23T08:59

специальная военная операция на украине

одесса

николаевская область

украина

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, сообщили украинские СМИ."В Одессе звучат взрывы", — пишет агентство УНИАН в своем Telegram-канале.Ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины.На этой неделе вооруженные силы нанесли целую серию ударов по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, с помощью которых ВСУ планировали теракты против России.Действия российских военных стали ударами возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.

https://ria.ru/20230722/vzryvy-1885632246.html

одесса

николаевская область

украина

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одесса, николаевская область, украина, вооруженные силы рф, в мире