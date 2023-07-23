https://ria.ru/20230723/odessa-1885754316.html
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.07.2023
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Одессе, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T01:07
2023-07-23T01:07
2023-07-23T08:59
специальная военная операция на украине
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украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе, сообщили украинские СМИ."В Одессе звучат взрывы", — пишет агентство УНИАН в своем Telegram-канале.Ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины.На этой неделе вооруженные силы нанесли целую серию ударов по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, с помощью которых ВСУ планировали теракты против России.Действия российских военных стали ударами возмездия после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту.
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одесса, николаевская область, украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
В Одессе прогремели взрывы, сообщили СМИ
УНИАН: в Одессе, где была объявлена воздушная тревога, прогремел ряд взрывов