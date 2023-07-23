https://ria.ru/20230723/obstrel-1885839063.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 23.07.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T21:02

2023-07-23T21:02

2023-07-23T21:02

в мире

донецк

сцкк

стирол

донецкая народная республика

нато

горловка

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879540652_0:79:2790:1648_1920x0_80_0_0_afd4240319cac815652e2d4593fa0e78.jpg

ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 18.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 20.05 мск ведомство зафиксировало обстрел Горловки, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230723/obstrel-1885836872.html

https://ria.ru/20230723/pogibshiy-1885829215.html

донецк

донецкая народная республика

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк, сцкк, стирол, донецкая народная республика, нато, горловка, справки