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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 23.07.2023
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21:02 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/obstrel-1885839063.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 23.07.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T21:02
2023-07-23T21:02
в мире
донецк
сцкк
стирол
донецкая народная республика
нато
горловка
справки
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 18.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства. Кроме того, в 20.05 мск ведомство зафиксировало обстрел Горловки, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230723/obstrel-1885836872.html
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донецк
донецкая народная республика
горловка
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в мире, донецк, сцкк, стирол, донецкая народная республика, нато, горловка, справки
В мире, Донецк, СЦКК, Стирол, Донецкая Народная Республика, НАТО, Горловка, Справки
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 15 натовских снарядов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия попадания БПЛА в жилой дом в Донецке
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 18.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства.
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В двух поселках Курской области после обстрела нарушено электроснабжение
Вчера, 20:35
Кроме того, в 20.05 мск ведомство зафиксировало обстрел Горловки, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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В миреДонецкСЦККСтиролДонецкая Народная РеспубликаНАТОГорловкаСправки
 
 
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