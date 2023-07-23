https://ria.ru/20230723/oae-1885467243.html

Эксперт назвал страну, отдых в которой этим летом не подорожал

Эксперт назвал страну, отдых в которой этим летом не подорожал - РИА Новости, 23.07.2023

Эксперт назвал страну, отдых в которой этим летом не подорожал

Этим летом Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) показали четырехкратный рост бронирований со стороны россиян, плюс к этому, это направление стало единственным,... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T03:31

2023-07-23T03:31

2023-07-23T03:31

туризм

новости - туризм

оаэ

россия

турция

отдых в россии

туризм

куда можно лететь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885111170_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6d5b13e2fc59dcec0b65757b6b1d5c47.jpg

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Этим летом Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) показали четырехкратный рост бронирований со стороны россиян, плюс к этому, это направление стало единственным, где не вырос средний чек за год, рассказал РИА Новости директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев."Единственным направлением из топ-5 этого года, где не вырос средний чек, стали ОАЭ. Неудивительно, что этим летом они показали четырехкратный рост бронирований”, – сказал Козырев.Он уточнил, что с начала года ОАЭ выбрали 11 процентов россиян. При этом он отметил, что Турция все равно остается любимым направлением у туристов из РФ. С начала года больше половины клиентов сервиса (53 процента ) забронировали туры туда. Средний чек для турецких каникул составил 166 тысяч рублей.На втором месте по популярности – Россия, ее выбрали 14 процентов клиентов Travelata и заплатили в среднем 76 тысяч рублей. "Почти на уровне отечественных курортов оказались популярны египетские. Туда приобрели путевки 13 процентов отдыхающих, стоило это в среднем 134 тысячи рублей", – указал собеседник агентства.По данным сервиса, самое дорогое популярное направление первого полугодия текущего года – Таиланд. Оно находится на пятом месте, средний чек – 178 тысяч рублей. "Самыми популярными системами питания в 2023 году там стали “все включено” и “ультра все включено”.

https://ria.ru/20230720/pkhuket-1885118555.html

оаэ

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, оаэ, россия, турция, отдых в россии, туризм, куда можно лететь, отдых на море