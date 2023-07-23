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Эксперт назвал страну, отдых в которой этим летом не подорожал
Эксперт назвал страну, отдых в которой этим летом не подорожал - РИА Новости, 23.07.2023
Эксперт назвал страну, отдых в которой этим летом не подорожал
Этим летом Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) показали четырехкратный рост бронирований со стороны россиян, плюс к этому, это направление стало единственным,... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T03:31
2023-07-23T03:31
2023-07-23T03:31
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Этим летом Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) показали четырехкратный рост бронирований со стороны россиян, плюс к этому, это направление стало единственным, где не вырос средний чек за год, рассказал РИА Новости директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев."Единственным направлением из топ-5 этого года, где не вырос средний чек, стали ОАЭ. Неудивительно, что этим летом они показали четырехкратный рост бронирований”, – сказал Козырев.Он уточнил, что с начала года ОАЭ выбрали 11 процентов россиян. При этом он отметил, что Турция все равно остается любимым направлением у туристов из РФ. С начала года больше половины клиентов сервиса (53 процента ) забронировали туры туда. Средний чек для турецких каникул составил 166 тысяч рублей.На втором месте по популярности – Россия, ее выбрали 14 процентов клиентов Travelata и заплатили в среднем 76 тысяч рублей. "Почти на уровне отечественных курортов оказались популярны египетские. Туда приобрели путевки 13 процентов отдыхающих, стоило это в среднем 134 тысячи рублей", – указал собеседник агентства.По данным сервиса, самое дорогое популярное направление первого полугодия текущего года – Таиланд. Оно находится на пятом месте, средний чек – 178 тысяч рублей. "Самыми популярными системами питания в 2023 году там стали “все включено” и “ультра все включено”.
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РИА Новости
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новости - туризм, оаэ, россия, турция, отдых в россии, туризм, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, ОАЭ, Россия, Турция, отдых в России, Туризм, куда можно лететь, Отдых на море
Эксперт назвал страну, отдых в которой этим летом не подорожал
Travelata: бронирования туров ОАЭ летом выросли в четыре раза, при этом средний чек – нет
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Этим летом Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) показали четырехкратный рост бронирований со стороны россиян, плюс к этому, это направление стало единственным, где не вырос средний чек за год, рассказал РИА Новости директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.
"Единственным направлением из топ-5 этого года, где не вырос средний чек, стали ОАЭ. Неудивительно, что этим летом они показали четырехкратный рост бронирований”, – сказал Козырев.
Он уточнил, что с начала года ОАЭ выбрали 11 процентов россиян. При этом он отметил, что Турция
все равно остается любимым направлением у туристов из РФ
. С начала года больше половины клиентов сервиса (53 процента ) забронировали туры туда. Средний чек для турецких каникул составил 166 тысяч рублей.
На втором месте по популярности – Россия, ее выбрали 14 процентов клиентов Travelata и заплатили в среднем 76 тысяч рублей. "Почти на уровне отечественных курортов оказались популярны египетские. Туда приобрели путевки 13 процентов отдыхающих, стоило это в среднем 134 тысячи рублей", – указал собеседник агентства.
По данным сервиса, самое дорогое популярное направление первого полугодия текущего года – Таиланд
. Оно находится на пятом месте, средний чек – 178 тысяч рублей. "Самыми популярными системами питания в 2023 году там стали “все включено” и “ультра все включено”.
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