https://ria.ru/20230723/nozh-1885845713.html

В США мужчина напал с ножом на посетителей магазина

В США мужчина напал с ножом на посетителей магазина - РИА Новости, 23.07.2023

В США мужчина напал с ножом на посетителей магазина

Мужчина напал с ножом на нескольких человек в американском штате Мэриленд в субботу, четыре человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T22:38

2023-07-23T22:38

2023-07-23T22:38

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мужчина напал с ножом на нескольких человек в американском штате Мэриленд в субботу, четыре человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщила местная полиция округа Монтгомери. "Примерно в 10.36 в субботу (18.36 мск), сотрудники полиции округа Монтгомери были отправлены в комиссионный магазин... после получения звонков о нападении. По прибытии правоохранители обнаружили взрослую женщину с ножевыми ранениями. ...В 10:37(18.37 мск) второй звонивший сообщил, что две другие женщины получили ножевые ранения недалеко от квартала ...Коли Драйв", - отмечается в заявлении полиции. Согласно сообщению, полиция обнаружили на втором месте происшествия двух раненых, а также взрослого мужчину с поверхностными травмами. Пострадавшие были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. По данным полиции, сотрудники вскоре обнаружили подозреваемого, державшего нож мясника. Подозреваемый бросился на полицейского, после чего злоумышленника ликвидировали.

https://ria.ru/20230721/dagestan-1885502405.html

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в мире, монтгомери, мэриленд, здоровье - общество