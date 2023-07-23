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В США мужчина напал с ножом на посетителей магазина
В США мужчина напал с ножом на посетителей магазина - РИА Новости, 23.07.2023
В США мужчина напал с ножом на посетителей магазина
Мужчина напал с ножом на нескольких человек в американском штате Мэриленд в субботу, четыре человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T22:38
2023-07-23T22:38
2023-07-23T22:38
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мужчина напал с ножом на нескольких человек в американском штате Мэриленд в субботу, четыре человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщила местная полиция округа Монтгомери. "Примерно в 10.36 в субботу (18.36 мск), сотрудники полиции округа Монтгомери были отправлены в комиссионный магазин... после получения звонков о нападении. По прибытии правоохранители обнаружили взрослую женщину с ножевыми ранениями. ...В 10:37(18.37 мск) второй звонивший сообщил, что две другие женщины получили ножевые ранения недалеко от квартала ...Коли Драйв", - отмечается в заявлении полиции. Согласно сообщению, полиция обнаружили на втором месте происшествия двух раненых, а также взрослого мужчину с поверхностными травмами. Пострадавшие были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. По данным полиции, сотрудники вскоре обнаружили подозреваемого, державшего нож мясника. Подозреваемый бросился на полицейского, после чего злоумышленника ликвидировали.
https://ria.ru/20230721/dagestan-1885502405.html
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в мире, монтгомери, мэриленд, здоровье - общество
В мире, Монтгомери, Мэриленд, Здоровье - Общество
В США мужчина напал с ножом на посетителей магазина
В США мужчина напал с ножом мясника на посетителей магазина, четыре человека пострадали
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мужчина напал с ножом на нескольких человек в американском штате Мэриленд в субботу, четыре человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщила местная полиция округа Монтгомери.
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"Примерно в 10.36 в субботу (18.36 мск), сотрудники полиции округа Монтгомери были отправлены в комиссионный магазин... после получения звонков о нападении. По прибытии правоохранители обнаружили взрослую женщину с ножевыми ранениями. ...В 10:37(18.37 мск) второй звонивший сообщил, что две другие женщины получили ножевые ранения недалеко от квартала ...Коли Драйв", - отмечается в заявлении полиции.
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Согласно сообщению, полиция обнаружили на втором месте происшествия двух раненых, а также взрослого мужчину с поверхностными травмами. Пострадавшие были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.
По данным полиции, сотрудники вскоре обнаружили подозреваемого, державшего нож мясника. Подозреваемый бросился на полицейского, после чего злоумышленника ликвидировали.
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