https://ria.ru/20230723/netanyakhu-1885774991.html

СМИ: операция по установке кардиостимулятора Нетаньяху прошла успешно

СМИ: операция по установке кардиостимулятора Нетаньяху прошла успешно - РИА Новости, 23.07.2023

СМИ: операция по установке кардиостимулятора Нетаньяху прошла успешно

Операция по установке кардиостимулятора премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху прошла успешно и без осложнений, сообщила радиостанция Kan. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T10:18

2023-07-23T10:18

2023-07-23T12:27

в мире

биньямин нетаньяху

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл — РИА Новости. Операция по установке кардиостимулятора премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху прошла успешно и без осложнений, сообщила радиостанция Kan.По ее данным, в больнице подтвердили, что врачи премьера рекомендовали имплантацию кардиостимулятора после того, как прибор для мониторинга частоты сердечных сокращений, установленный неделю назад, подал сигнал об аритмии.Радиостанция отмечает, что Нетаньяху пока остается под наблюдением врачей в отделении кардиологии, дату его выписки из больницы еще не определили. Как подчеркнули специалисты центра "Шеба", после имплантации кардиостимулятора пациент должен круглосуточно наблюдаться в больнице, чтобы врачи могли контролировать реакцию организма на действие прибора, например, артериальное давление пациента и другие измерения.Ранее в канцелярии премьера сообщили, что в ночь на воскресенье Нетаньяху проведут операцию по установке кардиостимулятора в центре "Шеба" госпиталя "Тель ха-Шомер" в пригороде Тель-Авива.Еженедельное воскресное заседание кабинета министров под председательством Нетаньяху перенесли на другую дату. В канцелярии добавили, что министр юстиции Израиля и вице-премьер Ярив Левин будет временно исполнять обязанности премьер-министра, пока действующий глава правительства проходит операцию по установке кардиостимулятора.Накануне госпитализации Нетаньяху заявил в видеообращении, что в воскресенье, после полудня, вернется к работе.В прошлую субботу он прибыл в отделение неотложной помощи больницы "Шеба", где ему имплантировали прибор для мониторинга частоты сердечных сокращений. Премьер приехал в больницу с подозрением на обезвоживание, после проведения серии тестов врачи подтвердили этот диагноз.Лечение Нетаньяху проходит на фоне массовых общенациональных протестов против судебной реформы, продвигаемой его правительством. В субботу они достигли беспрецедентных масштабов. По оценкам организаторов протестов, по всей стране митинговали 550 тысяч израильтян, из которых более 200 тысяч вышли на улице в Тель-Авиве, а еще 100 тысяч прошли маршем к зданию парламента в Иерусалиме.

https://ria.ru/20230715/netanyakhu-1884400321.html

https://ria.ru/20230623/ukraina-1879911309.html

израиль

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, биньямин нетаньяху, израиль