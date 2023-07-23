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Обязанности премьера Израиля временно будет исполнять министр юстиции
Обязанности премьера Израиля временно будет исполнять министр юстиции - РИА Новости, 23.07.2023
Обязанности премьера Израиля временно будет исполнять министр юстиции
Министр юстиции Израиля и вице-премьер Ярив Левин будет временно исполнять обязанности премьер-министра, пока премьер Биньямин Нетаньяху проходит операцию по... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T02:01
2023-07-23T02:01
2023-07-23T02:21
израиль
в мире
тель-авив
иерусалим
биньямин нетаньяху
ярив левин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл - РИА Новости. Министр юстиции Израиля и вице-премьер Ярив Левин будет временно исполнять обязанности премьер-министра, пока премьер Биньямин Нетаньяху проходит операцию по установке кардиостимулятора, сообщила канцелярия главы правительства Израиля."Премьер-министр Нетанияху пройдет процедуру под седацией. На это время обязанности главы правительства будут возложены на министра юстиции и вице-премьера Ярива Левина", - говорится в сообщении.Ранее в канцелярии премьера сообщили, что в ночь на воскресенье Нетаньяху проведут операцию по установке кардиостимулятора в центре "Шеба" госпиталя "Тель ха-Шомер" в пригороде Тель-Авива.В прошлую субботу Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи больницы Шеба в пригороде Тель-Авива, где ему был имплантирован прибор для мониторинга частоты сердечных сокращений. Премьер прибыл в больницу с подозрением на обезвоживание, и врачи после проведения серии тестов подтвердили этот диагноз.Лечение Нетаньяху проходит на фоне массовых общенациональных протестов против судебной реформы, продвигаемой его правительством. В субботу они достигли беспрецедентных масштабов. По оценкам организаторов протестов, по всей стране митинговали 550 тысяч израильтян, из которых более 200 тысяч вышли на улице в Тель-Авиве, а еще 100 тысяч прошли маршем к зданию парламента в Иерусалиме.
https://ria.ru/20230716/netanyakhu-1884450727.html
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израиль, в мире, тель-авив, иерусалим, биньямин нетаньяху, ярив левин
Израиль, В мире, Тель-Авив, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Ярив Левин
Обязанности премьера Израиля временно будет исполнять министр юстиции
При установке Нетаньяху кардиостимулятора обязанности премьера исполнит министр юстиции