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Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора
Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора - РИА Новости, 23.07.2023
Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора
Премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора, сообщила канцелярия премьер-министра. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T01:22
2023-07-23T01:22
2023-07-23T09:14
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл — РИА Новости. Премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора, сообщила канцелярия премьер-министра."Сегодня ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху пройдет операцию по имплантации кардиостимулятора в центре "Шеба" госпиталя "Тель ха-Шомер", — уточнили в ведомстве.Временно исполнять обязанности премьер-министра будет глава Минюста Израиля, вице-премьер Ярив Левин.Неделю назад Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи больницы "Шеба" в пригороде Тель-Авива, где ему имплантировали прибор для мониторинга частоты сердечных сокращений. Премьер попал в больницу с подозрением на обезвоживание, и врачи, проведя серию тестов, подтвердили этот диагноз.Канцелярия премьера также распространила короткое видеообращение Нетаньяху, в котором он заявил, что установленный неделю назад прибор подал сигнал."Неделю назад мне поставили мониторинговое устройство. Это устройство подало сигнал сегодня вечером о том, что мне нужен кардиостимулятор. И я должен получить его уже сегодня", — заявил премьер, заверив, что чувствует себя превосходно.Нетаньяху отметил, что усилия по достижению консенсуса по судебной реформе предпринимаются "и в эти минуты". Он пообещал завтра, после полудня, вернуться к работе.
https://ria.ru/20230716/netanyakhu-1884438865.html
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израиль, биньямин нетаньяху, в мире
Израиль, Биньямин Нетаньяху, В мире
Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора
Премьеру Израиля Нетаньяху ночью проведут операцию по имплантации кардиостимулятора
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл — РИА Новости. Премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора, сообщила канцелярия премьер-министра.
«
"Сегодня ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху пройдет операцию по имплантации кардиостимулятора в центре "Шеба" госпиталя "Тель ха-Шомер", — уточнили в ведомстве.
Временно исполнять обязанности премьер-министра будет глава Минюста Израиля, вице-премьер Ярив Левин.
Неделю назад Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи больницы "Шеба" в пригороде Тель-Авива, где ему имплантировали прибор для мониторинга частоты сердечных сокращений. Премьер попал в больницу с подозрением на обезвоживание, и врачи, проведя серию тестов, подтвердили этот диагноз.
Канцелярия Нетаньяху рассказала о его состоянии после госпитализации
Канцелярия премьера также распространила короткое видеообращение Нетаньяху, в котором он заявил, что установленный неделю назад прибор подал сигнал.
«
"Неделю назад мне поставили мониторинговое устройство. Это устройство подало сигнал сегодня вечером о том, что мне нужен кардиостимулятор. И я должен получить его уже сегодня", — заявил премьер, заверив, что чувствует себя превосходно.
Нетаньяху отметил, что усилия по достижению консенсуса по судебной реформе предпринимаются "и в эти минуты". Он пообещал завтра, после полудня, вернуться к работе.
Нетаньяху рассказал о компромиссе с Путиным по Ближнему Востоку