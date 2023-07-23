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Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора - РИА Новости, 23.07.2023
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01:22 23.07.2023 (обновлено: 09:14 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/netanyakhu-1885755008.html
Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора
Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора - РИА Новости, 23.07.2023
Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора
Премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора, сообщила канцелярия премьер-министра. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T01:22
2023-07-23T09:14
израиль
биньямин нетаньяху
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл — РИА Новости. Премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора, сообщила канцелярия премьер-министра.&quot;Сегодня ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху пройдет операцию по имплантации кардиостимулятора в центре &quot;Шеба&quot; госпиталя &quot;Тель ха-Шомер&quot;, — уточнили в ведомстве.Временно исполнять обязанности премьер-министра будет глава Минюста Израиля, вице-премьер Ярив Левин.Неделю назад Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи больницы "Шеба" в пригороде Тель-Авива, где ему имплантировали прибор для мониторинга частоты сердечных сокращений. Премьер попал в больницу с подозрением на обезвоживание, и врачи, проведя серию тестов, подтвердили этот диагноз.Канцелярия премьера также распространила короткое видеообращение Нетаньяху, в котором он заявил, что установленный неделю назад прибор подал сигнал.&quot;Неделю назад мне поставили мониторинговое устройство. Это устройство подало сигнал сегодня вечером о том, что мне нужен кардиостимулятор. И я должен получить его уже сегодня&quot;, — заявил премьер, заверив, что чувствует себя превосходно.Нетаньяху отметил, что усилия по достижению консенсуса по судебной реформе предпринимаются "и в эти минуты". Он пообещал завтра, после полудня, вернуться к работе.
https://ria.ru/20230716/netanyakhu-1884438865.html
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израиль, биньямин нетаньяху, в мире
Израиль, Биньямин Нетаньяху, В мире
Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора

Премьеру Израиля Нетаньяху ночью проведут операцию по имплантации кардиостимулятора

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл — РИА Новости. Премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора, сообщила канцелярия премьер-министра.
«

"Сегодня ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху пройдет операцию по имплантации кардиостимулятора в центре "Шеба" госпиталя "Тель ха-Шомер", — уточнили в ведомстве.

Временно исполнять обязанности премьер-министра будет глава Минюста Израиля, вице-премьер Ярив Левин.
Неделю назад Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи больницы "Шеба" в пригороде Тель-Авива, где ему имплантировали прибор для мониторинга частоты сердечных сокращений. Премьер попал в больницу с подозрением на обезвоживание, и врачи, проведя серию тестов, подтвердили этот диагноз.
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Канцелярия премьера также распространила короткое видеообращение Нетаньяху, в котором он заявил, что установленный неделю назад прибор подал сигнал.
«

"Неделю назад мне поставили мониторинговое устройство. Это устройство подало сигнал сегодня вечером о том, что мне нужен кардиостимулятор. И я должен получить его уже сегодня", — заявил премьер, заверив, что чувствует себя превосходно.

Нетаньяху отметил, что усилия по достижению консенсуса по судебной реформе предпринимаются "и в эти минуты". Он пообещал завтра, после полудня, вернуться к работе.
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