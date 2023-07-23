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Все эти люди уйдут. В США назвали сроки распада НАТО из-за Украины - РИА Новости, 23.07.2023
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19:58 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/nato-1885832931.html
Все эти люди уйдут. В США назвали сроки распада НАТО из-за Украины
Все эти люди уйдут. В США назвали сроки распада НАТО из-за Украины - РИА Новости, 23.07.2023
Все эти люди уйдут. В США назвали сроки распада НАТО из-за Украины
Есть конфликт на Украине не закончится в скором времени, то Североатлантический альянс начнет распадаться уже через год, заявил бывший руководитель аппарата... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T19:58
2023-07-23T19:58
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Есть конфликт на Украине не закончится в скором времени, то Североатлантический альянс начнет распадаться уже через год, заявил бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью Going Underground.&quot;Я не думаю, что пройдет много времени, может быть, 12-15 месяцев, мы увидим, что НАТО начнет распадаться&quot;, — отметил он.По словам полковника, такая ситуация может возникнуть в случае, если конфликт на Украине затянется, а Вашингтон не предпримет никаких шагов по его урегулированию в ближайшее время. Он обратил внимание на то, что опросы общественного мнения указывают на растущее недовольство населения западных стран текущей политикой в отношении Киева.Вопреки словам президента США Джо Байдена о том, что альянс станет более единым благодаря совместной поддержке киевского режима, офицер уверен, что события в бывшей советской республике приведут к противоположным результатам. Уилкерсон полагает, что нынешние европейские лидеры в скором времени уйдут, а на смену им придут новые люди, которые поспособствуют распаду военного блока.
https://ria.ru/20230723/nato-1885813421.html
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в мире, украина, сша, джо байден, нато
В мире, Украина, США, Джо Байден, НАТО
Все эти люди уйдут. В США назвали сроки распада НАТО из-за Украины

Полковник армии США Уилкерсон: НАТО начнет распадаться через год из-за Украины

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Есть конфликт на Украине не закончится в скором времени, то Североатлантический альянс начнет распадаться уже через год, заявил бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью Going Underground.
«

"Я не думаю, что пройдет много времени, может быть, 12-15 месяцев, мы увидим, что НАТО начнет распадаться", — отметил он.

По словам полковника, такая ситуация может возникнуть в случае, если конфликт на Украине затянется, а Вашингтон не предпримет никаких шагов по его урегулированию в ближайшее время. Он обратил внимание на то, что опросы общественного мнения указывают на растущее недовольство населения западных стран текущей политикой в отношении Киева.
Вопреки словам президента США Джо Байдена о том, что альянс станет более единым благодаря совместной поддержке киевского режима, офицер уверен, что события в бывшей советской республике приведут к противоположным результатам. Уилкерсон полагает, что нынешние европейские лидеры в скором времени уйдут, а на смену им придут новые люди, которые поспособствуют распаду военного блока.
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