https://ria.ru/20230723/napravlenie-1885779283.html
На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск
На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск - РИА Новости, 23.07.2023
На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск
На Южнодонецком направлении российские войска отразили атаку противника в районе Новомихайловки ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T11:13
2023-07-23T11:13
2023-07-23T11:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. На Южнодонецком направлении российские войска отразили атаку противника в районе Новомихайловки ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака противника в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230722/nato-1885742833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск
Минобороны: российские силы на Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск