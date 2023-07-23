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На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск - РИА Новости, 23.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:13 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/napravlenie-1885779283.html
На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск
На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск - РИА Новости, 23.07.2023
На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск
На Южнодонецком направлении российские войска отразили атаку противника в районе Новомихайловки ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T11:13
2023-07-23T11:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. На Южнодонецком направлении российские войска отразили атаку противника в районе Новомихайловки ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака противника в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск

Минобороны: российские силы на Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. На Южнодонецком направлении российские войска отразили атаку противника в районе Новомихайловки ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака противника в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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