https://ria.ru/20230723/napravlenie-1885779283.html

На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск

На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск - РИА Новости, 23.07.2023

На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск

На Южнодонецком направлении российские войска отразили атаку противника в районе Новомихайловки ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T11:13

2023-07-23T11:13

2023-07-23T11:13

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. На Южнодонецком направлении российские войска отразили атаку противника в районе Новомихайловки ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака противника в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Кроме того, поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230722/nato-1885742833.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность