https://ria.ru/20230723/most-1885824839.html

Движение на автодорожной части Крымского моста восстановили

Движение на автодорожной части Крымского моста восстановили - РИА Новости, 23.07.2023

Движение на автодорожной части Крымского моста восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили после непродолжительной приостановки, сообщается в воскресенье в оперативном телеграм-канале о ситуации... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T18:28

2023-07-23T18:28

2023-07-23T18:28

чп на крымском мосту

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КРАСНОДАР, 23 июл – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили после непродолжительной приостановки, сообщается в воскресенье в оперативном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту. Об приостановке движения сообщили в воскресенье в 17.38 мск, спустя 9 минут телеграм-канал проинформировал о возобновлении движения. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230722/most-1885742377.html

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2023

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чп на крымском мосту