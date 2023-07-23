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Движение на автодорожной части Крымского моста восстановили - РИА Новости, 23.07.2023
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18:28 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/most-1885824839.html
Движение на автодорожной части Крымского моста восстановили
Движение на автодорожной части Крымского моста восстановили - РИА Новости, 23.07.2023
Движение на автодорожной части Крымского моста восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили после непродолжительной приостановки, сообщается в воскресенье в оперативном телеграм-канале о ситуации... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T18:28
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чп на крымском мосту
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КРАСНОДАР, 23 июл – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили после непродолжительной приостановки, сообщается в воскресенье в оперативном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту. Об приостановке движения сообщили в воскресенье в 17.38 мск, спустя 9 минут телеграм-канал проинформировал о возобновлении движения. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – говорится в сообщении.
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чп на крымском мосту
ЧП на Крымском мосту
Движение на автодорожной части Крымского моста восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВертолет в районе Крымского моста
Вертолет в районе Крымского моста - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вертолет в районе Крымского моста. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 23 июл – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили после непродолжительной приостановки, сообщается в воскресенье в оперативном телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту.
Об приостановке движения сообщили в воскресенье в 17.38 мск, спустя 9 минут телеграм-канал проинформировал о возобновлении движения.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", – говорится в сообщении.
Обрушившийся пешеходный мост в городе Луга Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Число пострадавших при обрушении моста в Луге выросло до восьми
22 июля, 21:48
 
ЧП на Крымском мосту
 
 
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