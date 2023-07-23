https://ria.ru/20230723/most-1885798014.html
При обрушении моста в Патрах серьезно пострадали пять человек, сообщили СМИ
При обрушении моста в Патрах серьезно пострадали пять человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.07.2023
При обрушении моста в Патрах серьезно пострадали пять человек, сообщили СМИ
В Патрах на греческом Пелопоннесе обрушился участок моста, который находился на ремонте, пятеро рабочих серьезно ранены, сообщил телеканал ERT. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T14:15
2023-07-23T14:15
2023-07-23T14:16
в мире
патры
пелопоннес (область)
греция
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АФИНЫ, 23 июл - РИА Новости. В Патрах на греческом Пелопоннесе обрушился участок моста, который находился на ремонте, пятеро рабочих серьезно ранены, сообщил телеканал ERT. Ремонт моста длиной почти 170 метров начался два года назад. В результате падения части моста пострадали по меньшей мере пятеро рабочих, которые были переведены в больницу, также есть сообщения о заблокированных под конструкциями людях, сообщил телеканал. По его информации, под огромной плитой моста находятся тяжелораненые люди, власти опасаются человеческих жертв. На месте работают машины скорой помощи и пожарные машины. Местный сайт The Best опубликовал фотографии с места ЧП, на которых видно рухнувшую часть моста и экскаватор, который был на нем во время обрушения.
https://ria.ru/20230605/most-1876181932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, патры, пелопоннес (область), греция
В мире, Патры, Пелопоннес (область), Греция
При обрушении моста в Патрах серьезно пострадали пять человек, сообщили СМИ
ERT: в Патрах на греческом Пелопоннесе рухнул участок моста, пять человек серьезно ранены
АФИНЫ, 23 июл - РИА Новости.
В Патрах на греческом Пелопоннесе обрушился участок моста, который находился на ремонте, пятеро рабочих серьезно ранены, сообщил телеканал ERT
.
Ремонт моста длиной почти 170 метров начался два года назад. В результате падения части моста пострадали по меньшей мере пятеро рабочих, которые были переведены в больницу, также есть сообщения о заблокированных под конструкциями людях, сообщил телеканал.
По его информации, под огромной плитой моста находятся тяжелораненые люди, власти опасаются человеческих жертв. На месте работают машины скорой помощи и пожарные машины.
Местный сайт The Best опубликовал фотографии с места ЧП, на которых видно рухнувшую часть моста и экскаватор, который был на нем во время обрушения.
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