https://ria.ru/20230723/most-1885798014.html

При обрушении моста в Патрах серьезно пострадали пять человек, сообщили СМИ

При обрушении моста в Патрах серьезно пострадали пять человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.07.2023

При обрушении моста в Патрах серьезно пострадали пять человек, сообщили СМИ

В Патрах на греческом Пелопоннесе обрушился участок моста, который находился на ремонте, пятеро рабочих серьезно ранены, сообщил телеканал ERT. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T14:15

2023-07-23T14:15

2023-07-23T14:16

в мире

патры

пелопоннес (область)

греция

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АФИНЫ, 23 июл - РИА Новости. В Патрах на греческом Пелопоннесе обрушился участок моста, который находился на ремонте, пятеро рабочих серьезно ранены, сообщил телеканал ERT. Ремонт моста длиной почти 170 метров начался два года назад. В результате падения части моста пострадали по меньшей мере пятеро рабочих, которые были переведены в больницу, также есть сообщения о заблокированных под конструкциями людях, сообщил телеканал. По его информации, под огромной плитой моста находятся тяжелораненые люди, власти опасаются человеческих жертв. На месте работают машины скорой помощи и пожарные машины. Местный сайт The Best опубликовал фотографии с места ЧП, на которых видно рухнувшую часть моста и экскаватор, который был на нем во время обрушения.

https://ria.ru/20230605/most-1876181932.html

патры

пелопоннес (область)

греция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, патры, пелопоннес (область), греция