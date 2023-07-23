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При обрушении моста в Патрах серьезно пострадали пять человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.07.2023
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14:15 23.07.2023 (обновлено: 14:16 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/most-1885798014.html
При обрушении моста в Патрах серьезно пострадали пять человек, сообщили СМИ
При обрушении моста в Патрах серьезно пострадали пять человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.07.2023
При обрушении моста в Патрах серьезно пострадали пять человек, сообщили СМИ
В Патрах на греческом Пелопоннесе обрушился участок моста, который находился на ремонте, пятеро рабочих серьезно ранены, сообщил телеканал ERT. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T14:15
2023-07-23T14:16
в мире
патры
пелопоннес (область)
греция
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АФИНЫ, 23 июл - РИА Новости. В Патрах на греческом Пелопоннесе обрушился участок моста, который находился на ремонте, пятеро рабочих серьезно ранены, сообщил телеканал ERT. Ремонт моста длиной почти 170 метров начался два года назад. В результате падения части моста пострадали по меньшей мере пятеро рабочих, которые были переведены в больницу, также есть сообщения о заблокированных под конструкциями людях, сообщил телеканал. По его информации, под огромной плитой моста находятся тяжелораненые люди, власти опасаются человеческих жертв. На месте работают машины скорой помощи и пожарные машины. Местный сайт The Best опубликовал фотографии с места ЧП, на которых видно рухнувшую часть моста и экскаватор, который был на нем во время обрушения.
https://ria.ru/20230605/most-1876181932.html
патры
пелопоннес (область)
греция
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в мире, патры, пелопоннес (область), греция
В мире, Патры, Пелопоннес (область), Греция
При обрушении моста в Патрах серьезно пострадали пять человек, сообщили СМИ

ERT: в Патрах на греческом Пелопоннесе рухнул участок моста, пять человек серьезно ранены

© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 23 июл - РИА Новости. В Патрах на греческом Пелопоннесе обрушился участок моста, который находился на ремонте, пятеро рабочих серьезно ранены, сообщил телеканал ERT.
Ремонт моста длиной почти 170 метров начался два года назад. В результате падения части моста пострадали по меньшей мере пятеро рабочих, которые были переведены в больницу, также есть сообщения о заблокированных под конструкциями людях, сообщил телеканал.
По его информации, под огромной плитой моста находятся тяжелораненые люди, власти опасаются человеческих жертв. На месте работают машины скорой помощи и пожарные машины.
Местный сайт The Best опубликовал фотографии с места ЧП, на которых видно рухнувшую часть моста и экскаватор, который был на нем во время обрушения.
Обрушение недостроенного моста в индийском штате Бихар. Кадр видео очевидца
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В миреПатрыПелопоннес (область)Греция
 
 
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