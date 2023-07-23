https://ria.ru/20230723/moskva-1885978588.html

Тематическую детскую площадку "Канитель" построят в Москве

Тематическую детскую площадку "Канитель" построят в Москве - РИА Новости, 24.07.2023

Тематическую детскую площадку "Канитель" построят в Москве

Новую тематическую игровую площадку "Канитель" с зонами для детей всех возрастов построят на площади 2,7 тысячи квадратных метров в поймах рек Шмелевки и... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-23T09:48

2023-07-23T09:48

2023-07-24T16:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

сергей мельников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885980244_0:122:1680:1067_1920x0_80_0_0_6f09c6866f6c8770448120343cea0f5c.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Новую тематическую игровую площадку "Канитель" с зонами для детей всех возрастов построят на площади 2,7 тысячи квадратных метров в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в московском районе Орехово-Борисово Южное, сообщается на сайте мэра столицы. "Новая тематическая игровая площадка "Канитель" появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в рамках благоустройства территорий. Ее создают около дома 54 на Воронежской улице... Площадка подойдет всем детям - ее разделят на зоны для ребят разных возрастов", - говорится в сообщении. По словам замруководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергея Мельникова, которого цитирует портал, из-за неровной поверхности площадку площадью 2660 квадратных метров разделят на несколько плоскостей для игры - горизонтальную и вертикальную, а также склон под углом 45 градусов. Он отметил, что с верхнего уровня будет открываться живописный вид на пойму реки Шмелевки. Уточняется, что на детской площадке появятся полоса препятствий, батуты, канатная дорога, песочницы, гамаки, арт-объект "Канитель", качалки-балансиры и карусели.

https://ria.ru/20230722/prudy-1885648260.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей мельников