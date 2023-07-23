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Тематическую детскую площадку "Канитель" построят в Москве - РИА Новости, 24.07.2023
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09:48 23.07.2023 (обновлено: 16:10 24.07.2023)
https://ria.ru/20230723/moskva-1885978588.html
Тематическую детскую площадку "Канитель" построят в Москве
Тематическую детскую площадку "Канитель" построят в Москве - РИА Новости, 24.07.2023
Тематическую детскую площадку "Канитель" построят в Москве
Новую тематическую игровую площадку "Канитель" с зонами для детей всех возрастов построят на площади 2,7 тысячи квадратных метров в поймах рек Шмелевки и... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-23T09:48
2023-07-24T16:10
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москва
сергей мельников
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Новую тематическую игровую площадку "Канитель" с зонами для детей всех возрастов построят на площади 2,7 тысячи квадратных метров в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в московском районе Орехово-Борисово Южное, сообщается на сайте мэра столицы. "Новая тематическая игровая площадка "Канитель" появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в рамках благоустройства территорий. Ее создают около дома 54 на Воронежской улице... Площадка подойдет всем детям - ее разделят на зоны для ребят разных возрастов", - говорится в сообщении. По словам замруководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергея Мельникова, которого цитирует портал, из-за неровной поверхности площадку площадью 2660 квадратных метров разделят на несколько плоскостей для игры - горизонтальную и вертикальную, а также склон под углом 45 градусов. Он отметил, что с верхнего уровня будет открываться живописный вид на пойму реки Шмелевки. Уточняется, что на детской площадке появятся полоса препятствий, батуты, канатная дорога, песочницы, гамаки, арт-объект "Канитель", качалки-балансиры и карусели.
https://ria.ru/20230722/prudy-1885648260.html
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москва, сергей мельников
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Мельников

Тематическую детскую площадку "Канитель" построят в Москве

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Cropped image / Проектное решение игровой площадки "Канитель" в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки
Проектное решение игровой площадки Канитель в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Cropped image /
Проектное решение игровой площадки "Канитель" в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Новую тематическую игровую площадку "Канитель" с зонами для детей всех возрастов построят на площади 2,7 тысячи квадратных метров в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в московском районе Орехово-Борисово Южное, сообщается на сайте мэра столицы.
"Новая тематическая игровая площадка "Канитель" появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в рамках благоустройства территорий. Ее создают около дома 54 на Воронежской улице... Площадка подойдет всем детям - ее разделят на зоны для ребят разных возрастов", - говорится в сообщении.
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По словам замруководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергея Мельникова, которого цитирует портал, из-за неровной поверхности площадку площадью 2660 квадратных метров разделят на несколько плоскостей для игры - горизонтальную и вертикальную, а также склон под углом 45 градусов. Он отметил, что с верхнего уровня будет открываться живописный вид на пойму реки Шмелевки.
Уточняется, что на детской площадке появятся полоса препятствий, батуты, канатная дорога, песочницы, гамаки, арт-объект "Канитель", качалки-балансиры и карусели.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей Мельников
 
 
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