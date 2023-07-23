https://ria.ru/20230723/moskva-1885752993.html

В Москве открыли съезд с Кутузовского проспекта к ТЦ "Времена года"

В Москве открыли съезд с Кутузовского проспекта к ТЦ "Времена года" - РИА Новости, 23.07.2023

В Москве открыли съезд с Кутузовского проспекта к ТЦ "Времена года"

Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" в Москве, где в субботу произошло ЧП, в результате которого погибли четыре женщины, открыт,... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T00:26

2023-07-23T00:26

2023-07-23T00:26

москва

кутузовский проспект

происшествия

сергей собянин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв трубы в тц "времена года" в москве

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" в Москве, где в субботу произошло ЧП, в результате которого погибли четыре женщины, открыт, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. В субботу в торговом центре произошел прорыв трубы с горячей водой. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли, по данным прокуратуры, все погибшие - женщины. Врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко сообщил журналистам, что девять человек госпитализированы. "Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" открыт", - говорится в сообщении. Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров на западе Москвы открыт в 2007 году. Согласно данным сайта, во "Временах года" представлено более 500 брендов – от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома. В ТЦ, как указано на его сайте, более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном "Глобус гурмэ".

https://ria.ru/20230722/ammiak-1885749525.html

москва

кутузовский проспект

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москва, кутузовский проспект, происшествия, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв трубы в тц "времена года" в москве