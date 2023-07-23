https://ria.ru/20230723/mks-1885801010.html
ЮАР хочет отправить на МКС двух женщин
ЮАР хочет отправить на МКС двух женщин - РИА Новости, 23.07.2023
ЮАР хочет отправить на МКС двух женщин
Южно-Африканская Республика хочет организовать миссии двух женщин-астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), сообщил исполнительный директор... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T14:45
2023-07-23T14:45
2023-07-23T14:45
наука
юрий борисов (роскосмос)
хаззаа аль-мансури
роскосмос
космос - риа наука
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ХАРТЕБИСТХУК (ЮАР), 23 июл - РИА Новости. Южно-Африканская Республика хочет организовать миссии двух женщин-астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), сообщил исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства (САНСА) Хумбулани Мудау. "Мы бы хотели отправить в течение ближайших нескольких лет двух африканских женщин на Международную космическую станцию", - сказал Мудау на переговорах с гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым. Ранее благодаря "Роскосмосу" на МКС слетал первый астронавт Объединенных арабских эмиратов Хаззаа Аль-Мансури. В марте 2024 года планируется полет белорусской космонавтки на российском корабле "Союз МС-25".
https://ria.ru/20230427/mks-1868289903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий борисов (роскосмос), хаззаа аль-мансури, роскосмос, космос - риа наука
Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Хаззаа аль-Мансури, Роскосмос, Космос - РИА Наука
ЮАР хочет отправить на МКС двух женщин
ЮАР хочет отправить на МКС двух африканских женщин-астронавтов