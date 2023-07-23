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Российский сапер рассказал о применении ВСУ новых термобарических мин - РИА Новости, 23.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:34 23.07.2023 (обновлено: 08:41 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/miny-1885758336.html
Российский сапер рассказал о применении ВСУ новых термобарических мин
Российский сапер рассказал о применении ВСУ новых термобарических мин - РИА Новости, 23.07.2023
Российский сапер рассказал о применении ВСУ новых термобарических мин
Украинские войска начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса, рассказал РИА Новости сапер с позывным Рахматулла. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T03:34
2023-07-23T08:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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КИНБУРНСКАЯ КОСА (Херсонская обл.), 23 июл — РИА Новости. Украинские войска начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса, рассказал РИА Новости сапер с позывным Рахматулла."Они (ВСУ. — Прим. ред.) дорабатывают штатные боеприпасы, снабжают их улучшенной системой сброса, делают им наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и фиксируется. На тыльной части боеприпаса устанавливают оборудование, которое реагирует на движение, на приближение либо техники, либо человека", — сказал собеседник агентства, воюющий в отряде "Хопер" сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса.При приближении к этому боеприпасу он направленно срабатывает, поражая цель."Мы с ним уже знакомы, научились работать с ним, противодействовать ему. Самое главное — это внимание и контроль обстановки", — отметил сапер.Для изготовления такого взрывного устройства используют термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Принцип действия термобарических снарядов основан на распылении горючего вещества в виде аэрозоля и подрыве полученного газового облака.
https://ria.ru/20230712/miny-1883644363.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Российский сапер рассказал о применении ВСУ новых термобарических мин

Российские саперы столкнулись в зоне спецоперации с новыми термобарическими минами ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСапер международного противоминного центра Министерства обороны РФ
Сапер международного противоминного центра Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сапер международного противоминного центра Министерства обороны РФ. Архивное фото
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КИНБУРНСКАЯ КОСА (Херсонская обл.), 23 июл — РИА Новости. Украинские войска начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса, рассказал РИА Новости сапер с позывным Рахматулла.
"Они (ВСУ. — Прим. ред.) дорабатывают штатные боеприпасы, снабжают их улучшенной системой сброса, делают им наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и фиксируется. На тыльной части боеприпаса устанавливают оборудование, которое реагирует на движение, на приближение либо техники, либо человека", — сказал собеседник агентства, воюющий в отряде "Хопер" сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса.
При приближении к этому боеприпасу он направленно срабатывает, поражая цель.
"Мы с ним уже знакомы, научились работать с ним, противодействовать ему. Самое главное — это внимание и контроль обстановки", — отметил сапер.
Для изготовления такого взрывного устройства используют термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Принцип действия термобарических снарядов основан на распылении горючего вещества в виде аэрозоля и подрыве полученного газового облака.
Работа сапера военной полиции по уничтожению самодельных взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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