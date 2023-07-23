https://ria.ru/20230723/mikhalchevskiy-1885776893.html

В Крыму рассказали о состоянии раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского

В Крыму рассказали о состоянии раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского - РИА Новости, 23.07.2023

В Крыму рассказали о состоянии раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского

Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский находится в состоянии средней степени тяжести, заявили РИА Новости в Минздраве Крыма. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T10:50

2023-07-23T10:50

2023-07-23T11:38

специальная военная операция на украине

медиа - общество

обстрел группы журналистов в зоне сво

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885695019_0:7:1296:736_1920x0_80_0_0_d6787985ddcc7b0e553963430733121f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский находится в состоянии средней степени тяжести, заявили РИА Новости в Минздраве Крыма."Угрозы жизни нет, оказывается необходимая медицинская помощь", — уточнили в ведомстве.Накануне Михальчевского перевезли в Симферополь. По предварительным данным, он получил сквозное ранение нижних конечностей.В субботу ВСУ обстреляли группу журналистов в зоне спецоперации. Погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения различной степени тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, в том числе фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Также пострадали журналисты "Известий".Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли удар по группе сотрудников СМИ кассетными боеприпасами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные снаряды.

https://ria.ru/20230723/ataki-1885776643.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, обстрел группы журналистов в зоне сво, запорожская область