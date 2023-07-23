https://ria.ru/20230723/mikhalchevskiy-1885776893.html
В Крыму рассказали о состоянии раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского
В Крыму рассказали о состоянии раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского - РИА Новости, 23.07.2023
В Крыму рассказали о состоянии раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского
Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский находится в состоянии средней степени тяжести, заявили РИА Новости в Минздраве Крыма. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T10:50
2023-07-23T10:50
2023-07-23T11:38
специальная военная операция на украине
медиа - общество
обстрел группы журналистов в зоне сво
запорожская область
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885695019_0:7:1296:736_1920x0_80_0_0_d6787985ddcc7b0e553963430733121f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский находится в состоянии средней степени тяжести, заявили РИА Новости в Минздраве Крыма."Угрозы жизни нет, оказывается необходимая медицинская помощь", — уточнили в ведомстве.Накануне Михальчевского перевезли в Симферополь. По предварительным данным, он получил сквозное ранение нижних конечностей.В субботу ВСУ обстреляли группу журналистов в зоне спецоперации. Погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения различной степени тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, в том числе фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Также пострадали журналисты "Известий".Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли удар по группе сотрудников СМИ кассетными боеприпасами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные снаряды.
https://ria.ru/20230723/ataki-1885776643.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиа - общество, обстрел группы журналистов в зоне сво, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Медиа - Общество, Обстрел группы журналистов в зоне СВО, Запорожская область
В Крыму рассказали о состоянии раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского
Минздрав Крыма: жизни фотокора Михальчевского, раненного в зоне СВО, ничто не угрожает
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский находится в состоянии средней степени тяжести, заявили РИА Новости в Минздраве Крыма.
«
"Угрозы жизни нет, оказывается необходимая медицинская помощь", — уточнили в ведомстве.
Накануне Михальчевского перевезли в Симферополь. По предварительным данным, он получил сквозное ранение нижних конечностей.
В субботу ВСУ обстреляли группу журналистов в зоне спецоперации. Погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения различной степени тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, в том числе фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Также пострадали журналисты "Известий".
Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли удар по группе сотрудников СМИ кассетными боеприпасами.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные снаряды.
Киев начал вторую волну атак против российских военкоров, заявил дипломат