https://ria.ru/20230723/mediki-1885848516.html
СК даст оценку информации о преступлениях ВСУ в отношении военных медиков
СК даст оценку информации о преступлениях ВСУ в отношении военных медиков - РИА Новости, 23.07.2023
СК даст оценку информации о преступлениях ВСУ в отношении военных медиков
Российские следователи дадут правовую оценку информации о преступлениях ВСУ в отношении российских военных медиков, сообщается в телеграм-канале СК. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T23:24
2023-07-23T23:24
2023-07-23T23:24
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские следователи дадут правовую оценку информации о преступлениях ВСУ в отношении российских военных медиков, сообщается в телеграм-канале СК. Ранее начальник медицинской службы сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным "Дуга" сообщила РИА Новости, что боевики ВСУ в нарушение норм международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года, целенаправленно пытаются уничтожать российский медицинский персонал на линии боевого соприкосновения. "Следственный комитет России расследует данные преступления и даст правовою оценку действиям лиц, причастных к их совершению", - говорится в сообщении. Согласно Женевской Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12 августа 1949 года, медицинский персонал, в том числе задействованный исключительно для эвакуации раненых, и санитарные учреждения не относятся к комбатантам и военным объектам: они не могут быть подвергнуты нападению и должны пользоваться покровительством и уважением всех сторон конфликта.
https://ria.ru/20230723/voenkor-1885845863.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, здоровье - общество
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Здоровье - Общество
СК даст оценку информации о преступлениях ВСУ в отношении военных медиков
СК России даст правовую оценку информации о преступлениях ВСУ в отношении военных медиков