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Боевики ВСУ развязали охоту на российских военных медиков, сообщила врач - РИА Новости, 23.07.2023
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06:34 23.07.2023 (обновлено: 09:39 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/mediki-1885762330.html
Боевики ВСУ развязали охоту на российских военных медиков, сообщила врач
Боевики ВСУ развязали охоту на российских военных медиков, сообщила врач - РИА Новости, 23.07.2023
Боевики ВСУ развязали охоту на российских военных медиков, сообщила врач
Боевики ВСУ в нарушение норм международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года, целенаправленно пытаются уничтожать российский медицинский... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T06:34
2023-07-23T09:39
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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КИНБУРНСКАЯ КОСА (Херсонская обл.), 23 июл — РИА Новости. Боевики ВСУ в нарушение норм международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года, целенаправленно пытаются уничтожать российский медицинский персонал на линии боевого соприкосновения, заявила РИА Новости начальник медицинской службы сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Дуга."Ни в одни времена медиков ни одна армия, пока работает медик, не трогала. Сейчас, к сожалению, у ВСУ задача: первый, кто на мушке у снайперов, — это медики. Даже объявлены награды за убийства медика. Потому что если медик погибает — погибает вся рота, весь взвод, и несутся большие потери, потому что некому оказать профессиональную помощь бойцам", — сказала она.В качестве примера медик привела случай, который произошел на днях с одним из санитарных экипажей: "Ребята везли "трехсотого", машина обстреливалась, сопровождалась дронами, сбрасывались "воги" (боеприпас ВОГ-17. — Прим. ред.). Он (беспилотник. — Прим. ред.) сопровождал ее две трети пути, машина приехала полностью изрешеченная", — сказала военврач.Согласно Женевской конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12 августа 1949 года, медицинский персонал, в том числе задействованный исключительно для эвакуации раненых, и санитарные учреждения не относятся к комбатантам и военным объектам: они не могут быть подвергнуты нападению и должны пользоваться покровительством и уважением всех сторон конфликта.
https://ria.ru/20230723/miny-1885758336.html
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Боевики ВСУ развязали охоту на российских военных медиков, сообщила врач

Врач с позывным Дуга: ВСУ целенаправленно пытаются убивать российских военных медиков

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудница медицинского отряда специального назначения, работающего в южном секторе СВО
Сотрудница медицинского отряда специального назначения, работающего в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудница медицинского отряда специального назначения, работающего в южном секторе СВО. Архивное фото
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КИНБУРНСКАЯ КОСА (Херсонская обл.), 23 июл — РИА Новости. Боевики ВСУ в нарушение норм международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года, целенаправленно пытаются уничтожать российский медицинский персонал на линии боевого соприкосновения, заявила РИА Новости начальник медицинской службы сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Дуга.
"Ни в одни времена медиков ни одна армия, пока работает медик, не трогала. Сейчас, к сожалению, у ВСУ задача: первый, кто на мушке у снайперов, — это медики. Даже объявлены награды за убийства медика. Потому что если медик погибает — погибает вся рота, весь взвод, и несутся большие потери, потому что некому оказать профессиональную помощь бойцам", — сказала она.
В качестве примера медик привела случай, который произошел на днях с одним из санитарных экипажей: "Ребята везли "трехсотого", машина обстреливалась, сопровождалась дронами, сбрасывались "воги" (боеприпас ВОГ-17. — Прим. ред.). Он (беспилотник. — Прим. ред.) сопровождал ее две трети пути, машина приехала полностью изрешеченная", — сказала военврач.
Согласно Женевской конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12 августа 1949 года, медицинский персонал, в том числе задействованный исключительно для эвакуации раненых, и санитарные учреждения не относятся к комбатантам и военным объектам: они не могут быть подвергнуты нападению и должны пользоваться покровительством и уважением всех сторон конфликта.
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