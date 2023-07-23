https://ria.ru/20230723/lukashenko-1885789028.html

Лукашенко предложил Путину разработать план развития экономики

Лукашенко предложил Путину разработать план развития экономики - РИА Новости, 23.07.2023

Лукашенко предложил Путину разработать план развития экономики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением, чтобы правительства двух стран разработали совместный... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T12:40

2023-07-23T12:40

2023-07-23T13:01

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

экономика

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СТРЕЛЬНА (С.-ПЕТЕРБУРГ), 23 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением, чтобы правительства двух стран разработали совместный план развития экономики."Я бы хотел попросить вас еще раз, чтоб наши правительства продумали какой-то план экономический. Я записал себе суть - опора на собственные силы. Не будем ни под кого прогибаться, мозгов хватает, а ресурсов больше, чем достаточно", - сказал Лукашенко."Надо выстроить план развития нашего Отечества, как я говорю, два государства - одно Отечество. И мы это можем сделать. Основные силы здесь, в России с давних времен, и если наши правительства выработают такой план, то это будет неплохо", - подчеркнул Лукашенко.Он подчеркнул, что страны уже начали работать в этом направлении. Президент Белоруссии напомнил в этой связи о программах сотрудничества в области микроэлектроники, космоса, сельского хозяйства. "И везде мы видим хорошие ростки… Надо это в план объединить, назначить ответственных", - сказал Лукашенко, заявив о необходимости подойти к вопросу экономического сотрудничества стратегически.Лукашенко заметил, что тем для обсуждения с Путиным много, в один день дискуссия не уложится, так что главы государств проведут переговоры еще в понедельник.Он также заявил, что в текущей встрече нет ничего чрезвычайного, она давно запланирована. Лукашенко заметил, что при необходимости главы государств готовы встречаться в любое время для обсуждения стратегических и тактических вопросов взаимодействия.

https://ria.ru/20230723/lukashenko-1885786629.html

https://ria.ru/20230723/ukraina-1885789566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, экономика