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Лукашенко предложил Путину разработать план развития экономики - РИА Новости, 23.07.2023
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12:40 23.07.2023 (обновлено: 13:01 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/lukashenko-1885789028.html
Лукашенко предложил Путину разработать план развития экономики
Лукашенко предложил Путину разработать план развития экономики - РИА Новости, 23.07.2023
Лукашенко предложил Путину разработать план развития экономики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением, чтобы правительства двух стран разработали совместный... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T12:40
2023-07-23T13:01
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
экономика
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СТРЕЛЬНА (С.-ПЕТЕРБУРГ), 23 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением, чтобы правительства двух стран разработали совместный план развития экономики."Я бы хотел попросить вас еще раз, чтоб наши правительства продумали какой-то план экономический. Я записал себе суть - опора на собственные силы. Не будем ни под кого прогибаться, мозгов хватает, а ресурсов больше, чем достаточно", - сказал Лукашенко."Надо выстроить план развития нашего Отечества, как я говорю, два государства - одно Отечество. И мы это можем сделать. Основные силы здесь, в России с давних времен, и если наши правительства выработают такой план, то это будет неплохо", - подчеркнул Лукашенко.Он подчеркнул, что страны уже начали работать в этом направлении. Президент Белоруссии напомнил в этой связи о программах сотрудничества в области микроэлектроники, космоса, сельского хозяйства. "И везде мы видим хорошие ростки… Надо это в план объединить, назначить ответственных", - сказал Лукашенко, заявив о необходимости подойти к вопросу экономического сотрудничества стратегически.Лукашенко заметил, что тем для обсуждения с Путиным много, в один день дискуссия не уложится, так что главы государств проведут переговоры еще в понедельник.Он также заявил, что в текущей встрече нет ничего чрезвычайного, она давно запланирована. Лукашенко заметил, что при необходимости главы государств готовы встречаться в любое время для обсуждения стратегических и тактических вопросов взаимодействия.
https://ria.ru/20230723/lukashenko-1885786629.html
https://ria.ru/20230723/ukraina-1885789566.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, экономика
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Экономика
Лукашенко предложил Путину разработать план развития экономики

Лукашенко на встрече с Путиным предложил разработать план развития экономики

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА (С.-ПЕТЕРБУРГ), 23 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с предложением, чтобы правительства двух стран разработали совместный план развития экономики.
"Я бы хотел попросить вас еще раз, чтоб наши правительства продумали какой-то план экономический. Я записал себе суть - опора на собственные силы. Не будем ни под кого прогибаться, мозгов хватает, а ресурсов больше, чем достаточно", - сказал Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
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12:23
"Надо выстроить план развития нашего Отечества, как я говорю, два государства - одно Отечество. И мы это можем сделать. Основные силы здесь, в России с давних времен, и если наши правительства выработают такой план, то это будет неплохо", - подчеркнул Лукашенко.
Он подчеркнул, что страны уже начали работать в этом направлении. Президент Белоруссии напомнил в этой связи о программах сотрудничества в области микроэлектроники, космоса, сельского хозяйства. "И везде мы видим хорошие ростки… Надо это в план объединить, назначить ответственных", - сказал Лукашенко, заявив о необходимости подойти к вопросу экономического сотрудничества стратегически.
Лукашенко заметил, что тем для обсуждения с Путиным много, в один день дискуссия не уложится, так что главы государств проведут переговоры еще в понедельник.
Он также заявил, что в текущей встрече нет ничего чрезвычайного, она давно запланирована. Лукашенко заметил, что при необходимости главы государств готовы встречаться в любое время для обсуждения стратегических и тактических вопросов взаимодействия.
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РоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинЭкономика
 
 
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