https://ria.ru/20230723/lodka-1885841332.html
В Нижегородской области семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки
В Нижегородской области семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки - РИА Новости, 23.07.2023
В Нижегородской области семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки
Семья перевернулась на лодке в Нижегородской области, родители погибли, ребенка спасли очевидцы, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T21:25
2023-07-23T21:25
2023-07-23T21:25
происшествия
жилье
россия
нижегородская область
богородский район
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Семья перевернулась на лодке в Нижегородской области, родители погибли, ребенка спасли очевидцы, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По предварительным данным, муж с женой и 6-летним сыном сплавлялись на надувной лодке на озере в Богородском районе, лодка опрокинулась, люди стали тонуть. "Ребенка и женщину достали из воды очевидцы. Мальчик доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Несмотря на оказанную первую помощь, женщину спасти не удалось. Тело мужчины извлечено из водоема водолазами МЧС", - говорится в сообщении. По факту гибели семейной пары на водоеме проводится доследственная проверка, следователи СК выясняют все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20230714/spasenie-1884116535.html
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происшествия, жилье, россия, нижегородская область, богородский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Россия, Нижегородская область, Богородский район, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки
В Нижегородской области семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки, ребенка спасли