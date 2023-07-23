https://ria.ru/20230723/lodka-1885841332.html

В Нижегородской области семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки

В Нижегородской области семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки - РИА Новости, 23.07.2023

В Нижегородской области семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки

Семья перевернулась на лодке в Нижегородской области, родители погибли, ребенка спасли очевидцы, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T21:25

2023-07-23T21:25

2023-07-23T21:25

происшествия

жилье

россия

нижегородская область

богородский район

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Семья перевернулась на лодке в Нижегородской области, родители погибли, ребенка спасли очевидцы, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По предварительным данным, муж с женой и 6-летним сыном сплавлялись на надувной лодке на озере в Богородском районе, лодка опрокинулась, люди стали тонуть. "Ребенка и женщину достали из воды очевидцы. Мальчик доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Несмотря на оказанную первую помощь, женщину спасти не удалось. Тело мужчины извлечено из водоема водолазами МЧС", - говорится в сообщении. По факту гибели семейной пары на водоеме проводится доследственная проверка, следователи СК выясняют все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20230714/spasenie-1884116535.html

https://ria.ru/20230718/malchik-1884880296.html

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происшествия, жилье, россия, нижегородская область, богородский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)