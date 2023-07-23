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Путин и Лукашенко поговорили с людьми на площади у собора в Кронштадте - РИА Новости, 23.07.2023
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13:42 23.07.2023 (обновлено: 14:26 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/kronshtadt-1885794593.html
Путин и Лукашенко поговорили с людьми на площади у собора в Кронштадте
Путин и Лукашенко поговорили с людьми на площади у собора в Кронштадте - РИА Новости, 23.07.2023
Путин и Лукашенко поговорили с людьми на площади у собора в Кронштадте
После посещения кронштадтского Морского собора президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили с собравшимися на площади около... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T13:42
2023-07-23T14:26
александр лукашенко
владимир путин
кронштадт
политика
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КРОНШТАДТ, 23 июл — РИА Новости. После посещения кронштадтского Морского собора президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили с собравшимися на площади около храма людьми, сообщил корреспондент РИА Новости. Путина тут же окружили и стали просить сделать фотографии, в том числе с детьми, желать здоровья и благополучия: "Дай бог вам здоровья! Всего хорошего! Мы вас любим". "Это взаимно", — признался президент. Желающих пожать руку и сделать фотографию на память было очень много, в том числе и невеста. "А можно с вами сфотографироваться? У нас венчание", — попросила она. "Я вместо жениха?" — тут же пошутил Лукашенко. Журналисты спросили Путина: "А как же карантин?""Люди важнее, чем карантин", — ответил он.В прошлый раз Путин общался с россиянами в конце июня в Дербенте.Когда президент приехал осмотреть фонтан, открытый в парке имени Низами Гянджеви, жители города встретили его восторженными возгласами и аплодисментами. Молодежь буквально окружила Путина, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны.
https://ria.ru/20230629/derbent-1881120297.html
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Путин фотографируется с детьми у кронштадтского Морского собора
Путина у Кронштадтского морского собора тут же окружили люди и стали просить сделать фотографии, в том числе с детьми, желать здоровья и благополучия
2023-07-23T13:42
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Путин и Лукашенко после посещения Кронштадтского морского собора
Путин и Лукашенко после посещения Кронштадтского морского собора пообщались с собравшимися на площади
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александр лукашенко, владимир путин, кронштадт, политика
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Кронштадт, Политика
Путин и Лукашенко поговорили с людьми на площади у собора в Кронштадте

Путин и Лукашенко поговорили с людьми, собравшимися на площади у собора в Кронштадте

Читать ria.ru в
КРОНШТАДТ, 23 июл — РИА Новости. После посещения кронштадтского Морского собора президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили с собравшимися на площади около храма людьми, сообщил корреспондент РИА Новости.
Путина тут же окружили и стали просить сделать фотографии, в том числе с детьми, желать здоровья и благополучия: "Дай бог вам здоровья! Всего хорошего! Мы вас любим".
"Это взаимно", — признался президент.
Желающих пожать руку и сделать фотографию на память было очень много, в том числе и невеста.
"А можно с вами сфотографироваться? У нас венчание", — попросила она.
"Я вместо жениха?" — тут же пошутил Лукашенко.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения с жителями на площади у Морского Никольского собора в Кронштадте
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями на площади у Морского Никольского собора в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями на площади у Морского Никольского собора в Кронштадте
Журналисты спросили Путина: "А как же карантин?"
«
"Люди важнее, чем карантин", — ответил он.
В прошлый раз Путин общался с россиянами в конце июня в Дербенте.
Когда президент приехал осмотреть фонтан, открытый в парке имени Низами Гянджеви, жители города встретили его восторженными возгласами и аплодисментами. Молодежь буквально окружила Путина, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны.
Жители Дербента встречают Владимира Путина
Песков заявил, что Путин сам захотел выйти к народу в Дербенте
29 июня, 13:18
 
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинКронштадтПолитика
 
 
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