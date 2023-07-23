https://ria.ru/20230723/kronshtadt-1885794593.html

Путин и Лукашенко поговорили с людьми на площади у собора в Кронштадте

Путин и Лукашенко поговорили с людьми на площади у собора в Кронштадте - РИА Новости, 23.07.2023

Путин и Лукашенко поговорили с людьми на площади у собора в Кронштадте

После посещения кронштадтского Морского собора президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили с собравшимися на площади около... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T13:42

2023-07-23T13:42

2023-07-23T14:26

александр лукашенко

владимир путин

кронштадт

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/17/1885795223_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e699efef2dd346ea1bfcb589867dac9.jpg

КРОНШТАДТ, 23 июл — РИА Новости. После посещения кронштадтского Морского собора президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили с собравшимися на площади около храма людьми, сообщил корреспондент РИА Новости. Путина тут же окружили и стали просить сделать фотографии, в том числе с детьми, желать здоровья и благополучия: "Дай бог вам здоровья! Всего хорошего! Мы вас любим". "Это взаимно", — признался президент. Желающих пожать руку и сделать фотографию на память было очень много, в том числе и невеста. "А можно с вами сфотографироваться? У нас венчание", — попросила она. "Я вместо жениха?" — тут же пошутил Лукашенко. Журналисты спросили Путина: "А как же карантин?""Люди важнее, чем карантин", — ответил он.В прошлый раз Путин общался с россиянами в конце июня в Дербенте.Когда президент приехал осмотреть фонтан, открытый в парке имени Низами Гянджеви, жители города встретили его восторженными возгласами и аплодисментами. Молодежь буквально окружила Путина, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны.

https://ria.ru/20230629/derbent-1881120297.html

кронштадт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин фотографируется с детьми у кронштадтского Морского собора Путина у Кронштадтского морского собора тут же окружили люди и стали просить сделать фотографии, в том числе с детьми, желать здоровья и благополучия 2023-07-23T13:42 true PT1M06S

Путин и Лукашенко после посещения Кронштадтского морского собора Путин и Лукашенко после посещения Кронштадтского морского собора пообщались с собравшимися на площади 2023-07-23T13:42 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

александр лукашенко, владимир путин, кронштадт, политика