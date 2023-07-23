https://ria.ru/20230723/kronshtadt-1885794593.html
Путин и Лукашенко поговорили с людьми на площади у собора в Кронштадте
Путин и Лукашенко поговорили с людьми на площади у собора в Кронштадте - РИА Новости, 23.07.2023
Путин и Лукашенко поговорили с людьми на площади у собора в Кронштадте
После посещения кронштадтского Морского собора президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили с собравшимися на площади около... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T13:42
2023-07-23T13:42
2023-07-23T14:26
александр лукашенко
владимир путин
кронштадт
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/17/1885795223_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e699efef2dd346ea1bfcb589867dac9.jpg
КРОНШТАДТ, 23 июл — РИА Новости. После посещения кронштадтского Морского собора президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили с собравшимися на площади около храма людьми, сообщил корреспондент РИА Новости. Путина тут же окружили и стали просить сделать фотографии, в том числе с детьми, желать здоровья и благополучия: "Дай бог вам здоровья! Всего хорошего! Мы вас любим". "Это взаимно", — признался президент. Желающих пожать руку и сделать фотографию на память было очень много, в том числе и невеста. "А можно с вами сфотографироваться? У нас венчание", — попросила она. "Я вместо жениха?" — тут же пошутил Лукашенко. Журналисты спросили Путина: "А как же карантин?""Люди важнее, чем карантин", — ответил он.В прошлый раз Путин общался с россиянами в конце июня в Дербенте.Когда президент приехал осмотреть фонтан, открытый в парке имени Низами Гянджеви, жители города встретили его восторженными возгласами и аплодисментами. Молодежь буквально окружила Путина, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны.
https://ria.ru/20230629/derbent-1881120297.html
кронштадт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин фотографируется с детьми у кронштадтского Морского собора
Путина у Кронштадтского морского собора тут же окружили люди и стали просить сделать фотографии, в том числе с детьми, желать здоровья и благополучия
2023-07-23T13:42
true
PT1M06S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/17/1885795223_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_80e7e9468f5e6a6033c2901f95c7d967.jpg
Путин и Лукашенко после посещения Кронштадтского морского собора
Путин и Лукашенко после посещения Кронштадтского морского собора пообщались с собравшимися на площади
2023-07-23T13:42
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, владимир путин, кронштадт, политика
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Кронштадт, Политика
Путин и Лукашенко поговорили с людьми на площади у собора в Кронштадте
Путин и Лукашенко поговорили с людьми, собравшимися на площади у собора в Кронштадте
КРОНШТАДТ, 23 июл — РИА Новости. После посещения кронштадтского Морского собора президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили с собравшимися на площади около храма людьми, сообщил корреспондент РИА Новости.
Путина тут же окружили и стали просить сделать фотографии, в том числе с детьми, желать здоровья и благополучия: "Дай бог вам здоровья! Всего хорошего! Мы вас любим".
"Это взаимно", — признался президент.
Желающих пожать руку и сделать фотографию на память было очень много, в том числе и невеста.
"А можно с вами сфотографироваться? У нас венчание", — попросила она.
"Я вместо жениха?" — тут же пошутил Лукашенко
.
Журналисты спросили Путина: "А как же карантин?"
«
"Люди важнее, чем карантин", — ответил он.
В прошлый раз Путин общался с россиянами в конце июня в Дербенте.
Когда президент приехал осмотреть фонтан, открытый в парке имени Низами Гянджеви, жители города встретили его восторженными возгласами и аплодисментами. Молодежь буквально окружила Путина, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны.
Песков заявил, что Путин сам захотел выйти к народу в Дербенте