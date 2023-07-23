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Белорусская космонавтка отправится к МКС 13 марта 2024 года - РИА Новости, 23.07.2023
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17:32 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/kosmonavtka-1885820117.html
Белорусская космонавтка отправится к МКС 13 марта 2024 года
Белорусская космонавтка отправится к МКС 13 марта 2024 года - РИА Новости, 23.07.2023
Белорусская космонавтка отправится к МКС 13 марта 2024 года
Корабль "Союз МС-25" с белорусской космонавткой на борту отправится к МКС 13 марта 2024 года, сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T17:32
2023-07-23T17:32
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олег новицкий
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Корабль "Союз МС-25" с белорусской космонавткой на борту отправится к МКС 13 марта 2024 года, сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. Ранее "Роскосмос" сообщил, что в экипаж 21-й экспедиции посещения включена белорусская космонавтка Марина Василевская, ее дублёром назначена Анастасия Ленкова. "Запуск корабля "Союз МС-25" с экипажем 21-й экспедиции посещения намечается 13 марта 2024 года", - говорится в сообщении в телеграм-канале. В ЦПК уточнили, что подготовка займет восемь месяцев и будет включать изучение систем транспортного пилотируемого корабля "Союз", российского сегмента МКС, тренировки по действиям экипажа в случае нештатной посадки в различных климато-географических зонах и другие виды подготовки. Олег Новицкий и Марина Василевская проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю на корабле "Союз МС-24" вместе с астронавтом NASA Лорал О'Хара, а Трейси Дайсон продолжит полет на станции. Составы экипажей для подготовки к полетам на МКС осенью 2023 года и весной 2024 года были определены межведомственной комиссией в "Роскосмосе".
https://ria.ru/20230719/kosmos-1885116111.html
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космос - риа наука, земля, олег новицкий, центр подготовки космонавтов, наса, роскосмос
Космос - РИА Наука, Земля, Олег Новицкий, Центр подготовки космонавтов, НАСА, Роскосмос
Белорусская космонавтка отправится к МКС 13 марта 2024 года

Белорусская космонавтка отправится к МКС 13 марта 2024 года на корабле "Союз МС-25"

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Корабль "Союз МС-25" с белорусской космонавткой на борту отправится к МКС 13 марта 2024 года, сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что в экипаж 21-й экспедиции посещения включена белорусская космонавтка Марина Василевская, ее дублёром назначена Анастасия Ленкова.
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"Запуск корабля "Союз МС-25" с экипажем 21-й экспедиции посещения намечается 13 марта 2024 года", - говорится в сообщении в телеграм-канале.
В ЦПК уточнили, что подготовка займет восемь месяцев и будет включать изучение систем транспортного пилотируемого корабля "Союз", российского сегмента МКС, тренировки по действиям экипажа в случае нештатной посадки в различных климато-географических зонах и другие виды подготовки.
Олег Новицкий и Марина Василевская проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю на корабле "Союз МС-24" вместе с астронавтом NASA Лорал О'Хара, а Трейси Дайсон продолжит полет на станции.
Составы экипажей для подготовки к полетам на МКС осенью 2023 года и весной 2024 года были определены межведомственной комиссией в "Роскосмосе".
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