https://ria.ru/20230723/koran-1885805708.html

Главы МИД Ирана и ОАЭ осудили акции с надругательством над Кораном

Главы МИД Ирана и ОАЭ осудили акции с надругательством над Кораном - РИА Новости, 23.07.2023

Главы МИД Ирана и ОАЭ осудили акции с надругательством над Кораном

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел телефонный разговор со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бен Заидом Аль... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T15:24

2023-07-23T15:24

2023-07-23T15:24

в мире

справки

ирак

швеция

иран

хосейн амир абдоллахиан

ахмед абуль гейт

организация исламского сотрудничества

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел телефонный разговор со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которого стороны осудили акции с надругательством над Кораном, следует из заявления МИД Исламской республики. В пятницу члены экстремистской группировки "Датские патриоты" (Danske Patrioter) подожгли копию Корана перед посольством Ирака в Копенгагене и осквернили государственный флаг республики, трансляция этой акции велась в соцсети Facebook*."В субботу вечером главы МИД Ирана и ОАЭ в ходе телефонного разговора осудили оскорбление Корана в Швеции и Дании", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале МИД Ирана. Из заявления следует, что стороны также призвали к срочной встрече глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества в связи с акциями с надругательством над Кораном в странах Европы и призвали к серьезной расправе над виновными. В среду полиция Швеции выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме. СМИ сообщали, что на этом фоне сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемого в Швеции сожжения Корана. Участники акции перед посольством Ирака в Стокгольме не стали сжигать Коран, как ожидалось ранее, но один из протестующих истоптал его. В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230723/pistorius-1885798734.html

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в мире, справки, ирак, швеция, иран, хосейн амир абдоллахиан, ахмед абуль гейт, организация исламского сотрудничества, facebook, лига арабских государств