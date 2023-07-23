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В Ленинградской области проверяют пробы на холеру у трех человек - РИА Новости, 23.07.2023
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14:17 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/kholera-1885798299.html
В Ленинградской области проверяют пробы на холеру у трех человек
В Ленинградской области проверяют пробы на холеру у трех человек - РИА Новости, 23.07.2023
В Ленинградской области проверяют пробы на холеру у трех человек
В Ленинградской области проверяют пробы на холеру у трех человек, контактных по заболеванию в Тамбовской области, сообщает областное правительство. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T14:17
2023-07-23T14:17
происшествия
тамбовская область
индия
ленинградская область
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. В Ленинградской области проверяют пробы на холеру у трех человек, контактных по заболеванию в Тамбовской области, сообщает областное правительство. Ранее сообщалось, что два гражданина Индии находятся на стационарном лечении в Тамбовской области, у одного из них есть проявления холеры, их состояние удовлетворительное. В областном правительстве до этого сообщали, что "холероподобный возбудитель" выявили у гражданина Индии в Тамбовской области, противоэпидемические мероприятия проходят в гостинице для трудовых мигрантов в Рассказово, где тот проживал. "Медики Ленобласти проверяют пробы на холеру у трех человек, контактных по заболеванию в Тамбовской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что до получения результатов исследований люди находятся на домашнем карантине. Клинические проявления у контактных жителей Ленобласти отсутствуют.
https://ria.ru/20230721/kholera-1885586799.html
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тамбовская область
индия
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происшествия, тамбовская область, индия, ленинградская область, здоровье - общество
Происшествия, Тамбовская область, Индия, Ленинградская область, Здоровье - Общество
В Ленинградской области проверяют пробы на холеру у трех человек

В Ленинградской области проверяют пробы на холеру у трех человек, контактных с заболевшими

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудница бактериологической лаборатории
Сотрудница бактериологической лаборатории - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудница бактериологической лаборатории . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. В Ленинградской области проверяют пробы на холеру у трех человек, контактных по заболеванию в Тамбовской области, сообщает областное правительство.
Ранее сообщалось, что два гражданина Индии находятся на стационарном лечении в Тамбовской области, у одного из них есть проявления холеры, их состояние удовлетворительное. В областном правительстве до этого сообщали, что "холероподобный возбудитель" выявили у гражданина Индии в Тамбовской области, противоэпидемические мероприятия проходят в гостинице для трудовых мигрантов в Рассказово, где тот проживал.
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«
"Медики Ленобласти проверяют пробы на холеру у трех человек, контактных по заболеванию в Тамбовской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до получения результатов исследований люди находятся на домашнем карантине. Клинические проявления у контактных жителей Ленобласти отсутствуют.
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