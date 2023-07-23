https://ria.ru/20230723/karta-1885784640.html
Лукашенко на встречу с Путиным привез карту передвижения польских войск
Лукашенко на встречу с Путиным привез карту передвижения польских войск - РИА Новости, 23.07.2023
Лукашенко на встречу с Путиным привез карту передвижения польских войск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу с главой РФ Владимиром Путиным карту по переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T12:13
2023-07-23T12:13
2023-07-23T15:00
союзное государство
в мире
брест
гродно
александр лукашенко
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СТРЕЛЬНА, 23 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу с главой РФ Владимиром Путиным карту по переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства."Наемников уже подключили немало, включая основные стратегические резервы. Это говорит о том, что эта бездумная политика бросать неподготовленных людей и наемников в пекло ни к чему не приведет", — приводит слова Лукашенко Sputnik Белоруссия."Они активно подключают наемников. Я специально привез вам карту по переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства", — сказал Лукашенко на встрече с Путиным.Как передает белорусское госагентство Белта, Лукашенко отметил, что "одна из польских бригад теперь расположилась в 40 километрах от Бреста, еще одна — примерно в 100 километрах от Гродно". Он добавил, что "дивизия у них, но пока бригады подошли".Кроме того, продолжил он, на польской территории начат ремонт танков Leopard. "И Жешув активизируется — аэродром, куда американцы перебрасывают технику, и другие. Техника перебрасывается в Польшу. Подключение наемников", — добавил Лукашенко.По его словам, взамен Польша получает деньги, вооружение, а также обсуждается план присоединения к ней западных украинских земель.
https://ria.ru/20230723/diplomatiya-1885539796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лукашенко о карте по переброске Вооруженных сил Польши к границам Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным карту по переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства.
2023-07-23T12:13
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брест, гродно, александр лукашенко, владимир путин
Союзное государство, В мире, Брест, Гродно, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко на встречу с Путиным привез карту передвижения польских войск
Лукашенко на встречу с Путиным привез карту переброски польских войск к границам СГ
СТРЕЛЬНА, 23 июл — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез
на встречу с главой РФ Владимиром Путиным карту по переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства.
"Наемников уже подключили немало, включая основные стратегические резервы. Это говорит о том, что эта бездумная политика бросать неподготовленных людей и наемников в пекло ни к чему не приведет", — приводит слова Лукашенко Sputnik Белоруссия.
«
"Они активно подключают наемников. Я специально привез вам карту по переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства", — сказал Лукашенко на встрече с Путиным.
Как передает белорусское госагентство Белта, Лукашенко отметил, что "одна из польских бригад теперь расположилась в 40 километрах от Бреста
, еще одна — примерно в 100 километрах от Гродно". Он добавил, что "дивизия у них, но пока бригады подошли".
Кроме того, продолжил он, на польской территории начат ремонт танков Leopard. "И Жешув активизируется — аэродром, куда американцы перебрасывают технику, и другие. Техника перебрасывается в Польшу. Подключение наемников", — добавил Лукашенко.
По его словам, взамен Польша получает деньги, вооружение, а также обсуждается план присоединения к ней западных украинских земель.
Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии