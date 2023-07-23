https://ria.ru/20230723/karta-1885784640.html

Лукашенко на встречу с Путиным привез карту передвижения польских войск

Лукашенко на встречу с Путиным привез карту передвижения польских войск - РИА Новости, 23.07.2023

Лукашенко на встречу с Путиным привез карту передвижения польских войск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу с главой РФ Владимиром Путиным карту по переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T12:13

2023-07-23T12:13

2023-07-23T15:00

союзное государство

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брест

гродно

александр лукашенко

владимир путин

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СТРЕЛЬНА, 23 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу с главой РФ Владимиром Путиным карту по переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства."Наемников уже подключили немало, включая основные стратегические резервы. Это говорит о том, что эта бездумная политика бросать неподготовленных людей и наемников в пекло ни к чему не приведет", — приводит слова Лукашенко Sputnik Белоруссия."Они активно подключают наемников. Я специально привез вам карту по переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства", — сказал Лукашенко на встрече с Путиным.Как передает белорусское госагентство Белта, Лукашенко отметил, что "одна из польских бригад теперь расположилась в 40 километрах от Бреста, еще одна — примерно в 100 километрах от Гродно". Он добавил, что "дивизия у них, но пока бригады подошли".Кроме того, продолжил он, на польской территории начат ремонт танков Leopard. "И Жешув активизируется — аэродром, куда американцы перебрасывают технику, и другие. Техника перебрасывается в Польшу. Подключение наемников", — добавил Лукашенко.По его словам, взамен Польша получает деньги, вооружение, а также обсуждается план присоединения к ней западных украинских земель.

https://ria.ru/20230723/diplomatiya-1885539796.html

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Лукашенко о карте по переброске Вооруженных сил Польши к границам Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным карту по переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства. 2023-07-23T12:13 true PT0M27S

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Варвара Скокшина

в мире, брест, гродно, александр лукашенко, владимир путин