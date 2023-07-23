https://ria.ru/20230723/kafe-1885772662.html

Немцев привело в ярость требование Украины сменить русское название кафе

Немцев привело в ярость требование Украины сменить русское название кафе - РИА Новости, 23.07.2023

Немцев привело в ярость требование Украины сменить русское название кафе

Жители Берлина выступили категорически против переименования кафе "Москва" в "Киев", сообщила Berliner Zeitung. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T09:50

2023-07-23T09:50

2023-07-23T15:27

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Жители Берлина выступили категорически против переименования кафе "Москва" в "Киев", сообщила Berliner Zeitung."Нельзя постоянно все переименовывать, необходимо чтить историю. Переименование никак не повлияет на окончание боевых действий", — прокомментировала ситуацию администрация района Митте, в котором находится заведение.Выдающийся архитектор профессор Вольф Айзентраут, спроектировавший некоторые здания, включенные затем в список памятников, выразил свое негодование просьбой украинского посла в письме Berliner Zeitung."Подобная просьба показывает полное непонимание истории и культуры Германии. Это здание стало символом архитектуры ГДР", — резюмировал он.В середине мая посол Украины в Германии Алексей Макеев и живущие в немецкой столице выходцы из республики потребовали изменить название архитектурного ансамбля кафе "Москва" на кафе "Киев".Комплекс открылся в 1961 году, в нем разместили ресторан и концерт-холл с тем же названием. Кафе "Москва" превратилось в один из главных архитектурных элементов аллеи Карла Маркса и стало примером постройки в стиле модерн. В 1989 году здание кафе "Москва" признали объектом культурного наследия, оно находится под охраной государства.

https://ria.ru/20230723/bezhenka-1885759281.html

https://ria.ru/20230722/armiya-1885668046.html

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украина, германия, берлин (город)