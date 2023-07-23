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Британская авиакомпания Jet2 отменила все рейсы на остров Родос - РИА Новости, 23.07.2023
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17:00 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/jet2-1885816706.html
Британская авиакомпания Jet2 отменила все рейсы на остров Родос
Британская авиакомпания Jet2 отменила все рейсы на остров Родос - РИА Новости, 23.07.2023
Британская авиакомпания Jet2 отменила все рейсы на остров Родос
Британская авиакомпания Jet2 в своем в Twitter сообщила об отмене до 30 июля включительно всех рейсов на греческий остров Родос из-за пожаров. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T17:00
2023-07-23T17:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Британская авиакомпания Jet2 в своем в Twitter сообщила об отмене до 30 июля включительно всех рейсов на греческий остров Родос из-за пожаров. &quot;В связи с чрезвычайными обстоятельствами мы отменили все рейсы.., запланированные к отправке на Родос до воскресенья 30 июля включительно&quot;, - говорится в заявлении авиакомпании.Пожар на Родосе начался во вторник, ситуация вышла из-под контроля. Сгорело множество домов. По словам местных властей, всего эвакуация может потребоваться 30 тысячам человек. Ранее греческое государственное телевидение ERT сообщало, что на Родосе из-за пожаров эвакуированы 19 тысяч человек, это крупнейшая операция по эвакуации при пожаре, когда-либо проводившаяся в Греции. Туроператоры отдали указания, чтобы в районы, пострадавшие от пожара, чартерные рейсы прибывали пустыми - забирать тех туристов, которые хотят покинуть остров, а министерство иностранных дел организовало "точку" в аэропорту Родоса для быстрой обработки проездных документов. Кроме того, по данным международной службы мониторинга интернета NetBlocks, в некоторых районах Родоса наблюдаются перебои в работе Интернета.
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родос, греция, в мире, великобритания
Родос, Греция, В мире, Великобритания
Британская авиакомпания Jet2 отменила все рейсы на остров Родос

Британская авиакомпания Jet2 отменила до 30 июля все рейсы на греческий остров Родос

© Pixabay / steel902 Остров Родос
Остров Родос - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© Pixabay / steel902
Остров Родос. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Британская авиакомпания Jet2 в своем в Twitter сообщила об отмене до 30 июля включительно всех рейсов на греческий остров Родос из-за пожаров.
«

"В связи с чрезвычайными обстоятельствами мы отменили все рейсы.., запланированные к отправке на Родос до воскресенья 30 июля включительно", - говорится в заявлении авиакомпании.

Пожар на Родосе начался во вторник, ситуация вышла из-под контроля. Сгорело множество домов. По словам местных властей, всего эвакуация может потребоваться 30 тысячам человек.
Ранее греческое государственное телевидение ERT сообщало, что на Родосе из-за пожаров эвакуированы 19 тысяч человек, это крупнейшая операция по эвакуации при пожаре, когда-либо проводившаяся в Греции. Туроператоры отдали указания, чтобы в районы, пострадавшие от пожара, чартерные рейсы прибывали пустыми - забирать тех туристов, которые хотят покинуть остров, а министерство иностранных дел организовало "точку" в аэропорту Родоса для быстрой обработки проездных документов.
Кроме того, по данным международной службы мониторинга интернета NetBlocks, в некоторых районах Родоса наблюдаются перебои в работе Интернета.
Родос - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
На Родосе проводят крупнейшую операцию по эвакуации людей в истории Греции
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