https://ria.ru/20230723/jet2-1885816706.html

Британская авиакомпания Jet2 отменила все рейсы на остров Родос

Британская авиакомпания Jet2 отменила все рейсы на остров Родос - РИА Новости, 23.07.2023

Британская авиакомпания Jet2 отменила все рейсы на остров Родос

Британская авиакомпания Jet2 в своем в Twitter сообщила об отмене до 30 июля включительно всех рейсов на греческий остров Родос из-за пожаров. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T17:00

2023-07-23T17:00

2023-07-23T17:00

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Британская авиакомпания Jet2 в своем в Twitter сообщила об отмене до 30 июля включительно всех рейсов на греческий остров Родос из-за пожаров. "В связи с чрезвычайными обстоятельствами мы отменили все рейсы.., запланированные к отправке на Родос до воскресенья 30 июля включительно", - говорится в заявлении авиакомпании.Пожар на Родосе начался во вторник, ситуация вышла из-под контроля. Сгорело множество домов. По словам местных властей, всего эвакуация может потребоваться 30 тысячам человек. Ранее греческое государственное телевидение ERT сообщало, что на Родосе из-за пожаров эвакуированы 19 тысяч человек, это крупнейшая операция по эвакуации при пожаре, когда-либо проводившаяся в Греции. Туроператоры отдали указания, чтобы в районы, пострадавшие от пожара, чартерные рейсы прибывали пустыми - забирать тех туристов, которые хотят покинуть остров, а министерство иностранных дел организовало "точку" в аэропорту Родоса для быстрой обработки проездных документов. Кроме того, по данным международной службы мониторинга интернета NetBlocks, в некоторых районах Родоса наблюдаются перебои в работе Интернета.

https://ria.ru/20230723/rodos-1885794371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

родос, греция, в мире, великобритания