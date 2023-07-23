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Российские туристы раскупают авиабилеты в Грузию - РИА Новости, 23.07.2023
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Туризм
 
05:19 23.07.2023 (обновлено: 14:58 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/gruziya-1885461242.html
Российские туристы раскупают авиабилеты в Грузию
Российские туристы раскупают авиабилеты в Грузию - РИА Новости, 23.07.2023
Российские туристы раскупают авиабилеты в Грузию
Полеты в Грузию среди россиян в этом году популярнее, чем в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Израиль, однако 40 процентов путешественников, несмотря на... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T05:19
2023-07-23T14:58
туризм
новости - туризм
грузия
марокко
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куда можно лететь
туризм
отдых на море
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Полеты в Грузию среди россиян в этом году популярнее, чем в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Израиль, однако 40 процентов путешественников, несмотря на наличие прямых рейсов, чаще летают в Грузию с пересадками, рассказали РИА Новости в сервисе бронирования авиабилетов "Авиасейлс".Там проанализировали, как изменился спрос на полеты в Грузию, Тунис и Марокко после возобновления в этом году прямого авиасообщения с этими странами. "Грузия и до введения прямых рейсов была популярна у россиян. После снятия запрета на прямое авиасообщение она укрепила свои позиции в пятерке лидеров, поднявшись с пятого на четвертое место. Полеты в Грузию популярнее путешествий в ОАЭ и Израиль", – рассказали в сервисе."Несмотря на запуск прямых рейсов, 40 процентов путешественников все еще летают в Грузию с пересадкой. Средний чек прямых авиабилетов по направлению этим летом — 26,8 тысячи рублей в одну сторону", — добавили аналитики.В "Авиасейлс" отметили, что полеты в Марокко также стали популярнее после открытия прямых рейсов из России. "Страна не пользуется большим спросом у российских туристов, но поднялась на шесть позиций — с 42-го на 36-е место — по количеству бронирований. После запуска прямого авиасообщения Марокко стало удобным хабом для полетов в Южную Европу. Немногие путешественники это знают, но в Испанию, Португалию и Францию, доступны прямые рейсы из Касабланки", — подчеркнули в сервисе.Там уточнили, что прилететь в Марокко напрямую можно в среднем за 50,5 тысячи рублей, отметив, что только треть путешественников выбирает билеты без пересадки."После открытия прямых рейсов из России в Тунис он поднялся с 70-го на 61-е место среди российских туристических направлений. Страна остается не сильно оцененной нашими туристами, хотя сезон в Тунисе длится до конца ноября. Средний чек — 47,6 тысячи рублей в одну сторону. Прямым авиасообщением в страну пользуются 49 процентов российских путешественников, отправляющихся в Тунис", — рассказали в компании.
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грузия
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новости - туризм, грузия, марокко, тунис (страна), куда можно лететь, туризм, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Грузия, Марокко, Тунис (страна), куда можно лететь, Туризм, Отдых на море
Российские туристы раскупают авиабилеты в Грузию

"Авиасейлс": Грузия среди россиян стала популярнее ОАЭ и Израиля

© iStock.com / tawatchaiprakobkitДевушка сидит на стене крепости Нарикала в Тбилиси, Грузия
Девушка сидит на стене крепости Нарикала в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© iStock.com / tawatchaiprakobkit
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Полеты в Грузию среди россиян в этом году популярнее, чем в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Израиль, однако 40 процентов путешественников, несмотря на наличие прямых рейсов, чаще летают в Грузию с пересадками, рассказали РИА Новости в сервисе бронирования авиабилетов "Авиасейлс".
Там проанализировали, как изменился спрос на полеты в Грузию, Тунис и Марокко после возобновления в этом году прямого авиасообщения с этими странами. "Грузия и до введения прямых рейсов была популярна у россиян. После снятия запрета на прямое авиасообщение она укрепила свои позиции в пятерке лидеров, поднявшись с пятого на четвертое место. Полеты в Грузию популярнее путешествий в ОАЭ и Израиль", – рассказали в сервисе.
"Несмотря на запуск прямых рейсов, 40 процентов путешественников все еще летают в Грузию с пересадкой. Средний чек прямых авиабилетов по направлению этим летом — 26,8 тысячи рублей в одну сторону", — добавили аналитики.
В "Авиасейлс" отметили, что полеты в Марокко также стали популярнее после открытия прямых рейсов из России. "Страна не пользуется большим спросом у российских туристов, но поднялась на шесть позиций — с 42-го на 36-е место — по количеству бронирований. После запуска прямого авиасообщения Марокко стало удобным хабом для полетов в Южную Европу. Немногие путешественники это знают, но в Испанию, Португалию и Францию, доступны прямые рейсы из Касабланки", — подчеркнули в сервисе.
Там уточнили, что прилететь в Марокко напрямую можно в среднем за 50,5 тысячи рублей, отметив, что только треть путешественников выбирает билеты без пересадки.
"После открытия прямых рейсов из России в Тунис он поднялся с 70-го на 61-е место среди российских туристических направлений. Страна остается не сильно оцененной нашими туристами, хотя сезон в Тунисе длится до конца ноября. Средний чек — 47,6 тысячи рублей в одну сторону. Прямым авиасообщением в страну пользуются 49 процентов российских путешественников, отправляющихся в Тунис", — рассказали в компании.
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ТуризмНовости - ТуризмГрузияМароккоТунис (страна)куда можно лететьТуризмОтдых на море
 
 
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