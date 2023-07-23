https://ria.ru/20230723/granata-1885767751.html
В Подмосковье мужчина взорвал гранату во время застолья
В Подмосковье мужчина взорвал гранату во время застолья - РИА Новости, 23.07.2023
В Подмосковье мужчина взорвал гранату во время застолья
В подмосковном Ступино двадцатитрехлетний мужчина погиб, случайно взорвав гранату во время застолья, сообщило ГСУ СК России по Московской области в... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T09:01
2023-07-23T09:01
2023-07-23T15:33
происшествия
клинский район
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В подмосковном Ступино двадцатитрехлетний мужчина погиб, случайно взорвав гранату во время застолья, сообщило ГСУ СК России по Московской области в телеграм-канале."Житель Ступино, находясь в жилом доме, стал демонстрировать своим знакомым предмет, конструктивно схожий с боевой ручной осколочной гранатой, при этом в игровой форме вынимал и вставлял обратно чеку. В результате неосторожности произошел взрыв, <...> мужчина скончался на месте", — уточнили в ведомстве.Находившихся рядом с ним четыре человека, в том числе двоих несовершеннолетних, госпитализировали в медицинские учреждения с различными повреждениями.Следователи и криминалисты изъяли в доме смывы, чеку и спусковой рычаг гранаты, а также назначили судебно-медицинскую и взрывотехническую экспертизы. Возбуждено уголовное дело.Прокуратура Московской области предварительно установила, что в субботу вечером местный житель 2000 года рождения пил алкоголь со знакомыми, достал из летнего домика гранату советских времен и бросил ее на пол, предполагая, что она не работает. Мужчина погиб из-за детонации боеприпаса.Прокурорская проверка оценит деятельность органов системы профилактики и исполнение родителями своих обязанностей.
https://ria.ru/20230723/draka-1885765123.html
клинский район
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происшествия, клинский район, московская область (подмосковье)
Происшествия, Клинский район, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье мужчина взорвал гранату во время застолья
В подмосковном Ступино погиб мужчина, бросивший во время застолья на пол советскую гранату
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В подмосковном Ступино двадцатитрехлетний мужчина погиб, случайно взорвав гранату во время застолья, сообщило ГСУ СК России по Московской области в телеграм-канале.
«
"Житель Ступино, находясь в жилом доме, стал демонстрировать своим знакомым предмет, конструктивно схожий с боевой ручной осколочной гранатой, при этом в игровой форме вынимал и вставлял обратно чеку. В результате неосторожности произошел взрыв, <...> мужчина скончался на месте", — уточнили в ведомстве.
Находившихся рядом с ним четыре человека, в том числе двоих несовершеннолетних, госпитализировали в медицинские учреждения с различными повреждениями.
Следователи и криминалисты изъяли в доме смывы, чеку и спусковой рычаг гранаты, а также назначили судебно-медицинскую и взрывотехническую экспертизы. Возбуждено уголовное дело.
Прокуратура Московской области предварительно установила, что в субботу вечером местный житель 2000 года рождения пил алкоголь со знакомыми, достал из летнего домика гранату советских времен и бросил ее на пол, предполагая, что она не работает. Мужчина погиб из-за детонации боеприпаса.
Прокурорская проверка оценит деятельность органов системы профилактики и исполнение родителями своих обязанностей.
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