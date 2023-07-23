Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшим при обрушении моста в Луге не потребовалась госпитализация - РИА Новости, 23.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:49 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/gospitalizatsiya-1885755642.html
Пострадавшим при обрушении моста в Луге не потребовалась госпитализация
Пострадавшим при обрушении моста в Луге не потребовалась госпитализация - РИА Новости, 23.07.2023
Пострадавшим при обрушении моста в Луге не потребовалась госпитализация
Пострадавшим при обрушении пешеходного моста в Ленинградской области госпитализация не потребовалась, сообщает областное правительство. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T01:49
2023-07-23T01:49
луга
ленинградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885718628_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c8e56f49c8ea99548fe4e9572a461f2f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Пострадавшим при обрушении пешеходного моста в Ленинградской области госпитализация не потребовалась, сообщает областное правительство. Ранее сообщалось, что в субботу в городе Луга во время проведения фольклорного фестиваля "Ольгины берега" произошло обрушении деревянного моста. От полученных травм один человек скончался, три человека были направлены на обследование в Лужскую межрайонную больницу, еще двое пострадавших самостоятельно обратились в больницу. Кроме того, троим пострадавшим помощь была оказана на месте падения конструкции моста. Следственными органами по факту гибели человека было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". "Госпитализация не потребовалась никому из пострадавших", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230723/moskva-1885752993.html
луга
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885718628_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f5774cbf207439a7598c098338444767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луга, ленинградская область, происшествия
Луга, Ленинградская область, Происшествия
Пострадавшим при обрушении моста в Луге не потребовалась госпитализация

Правительство Ленобласти: пострадавшим при обрушении моста госпитализация не потребовалась

© Фото : Прокуратура Ленинградкой областиОбрушившийся пешеходный мост в городе Луга Ленинградской области
Обрушившийся пешеходный мост в городе Луга Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© Фото : Прокуратура Ленинградкой области
Обрушившийся пешеходный мост в городе Луга Ленинградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Пострадавшим при обрушении пешеходного моста в Ленинградской области госпитализация не потребовалась, сообщает областное правительство.
Ранее сообщалось, что в субботу в городе Луга во время проведения фольклорного фестиваля "Ольгины берега" произошло обрушении деревянного моста. От полученных травм один человек скончался, три человека были направлены на обследование в Лужскую межрайонную больницу, еще двое пострадавших самостоятельно обратились в больницу. Кроме того, троим пострадавшим помощь была оказана на месте падения конструкции моста. Следственными органами по факту гибели человека было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
Люди около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
В Москве открыли съезд с Кутузовского проспекта к ТЦ "Времена года"
00:26
"Госпитализация не потребовалась никому из пострадавших", - говорится в сообщении.
 
ЛугаЛенинградская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала