https://ria.ru/20230723/gospitalizatsiya-1885755642.html

Пострадавшим при обрушении моста в Луге не потребовалась госпитализация

Пострадавшим при обрушении моста в Луге не потребовалась госпитализация - РИА Новости, 23.07.2023

Пострадавшим при обрушении моста в Луге не потребовалась госпитализация

Пострадавшим при обрушении пешеходного моста в Ленинградской области госпитализация не потребовалась, сообщает областное правительство. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T01:49

2023-07-23T01:49

2023-07-23T01:49

луга

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Пострадавшим при обрушении пешеходного моста в Ленинградской области госпитализация не потребовалась, сообщает областное правительство. Ранее сообщалось, что в субботу в городе Луга во время проведения фольклорного фестиваля "Ольгины берега" произошло обрушении деревянного моста. От полученных травм один человек скончался, три человека были направлены на обследование в Лужскую межрайонную больницу, еще двое пострадавших самостоятельно обратились в больницу. Кроме того, троим пострадавшим помощь была оказана на месте падения конструкции моста. Следственными органами по факту гибели человека было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". "Госпитализация не потребовалась никому из пострадавших", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230723/moskva-1885752993.html

луга

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луга, ленинградская область, происшествия