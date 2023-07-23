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Пострадавшим при обрушении моста в Луге не потребовалась госпитализация
Пострадавшим при обрушении моста в Луге не потребовалась госпитализация - РИА Новости, 23.07.2023
Пострадавшим при обрушении моста в Луге не потребовалась госпитализация
Пострадавшим при обрушении пешеходного моста в Ленинградской области госпитализация не потребовалась, сообщает областное правительство. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T01:49
2023-07-23T01:49
2023-07-23T01:49
луга
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Пострадавшим при обрушении пешеходного моста в Ленинградской области госпитализация не потребовалась, сообщает областное правительство. Ранее сообщалось, что в субботу в городе Луга во время проведения фольклорного фестиваля "Ольгины берега" произошло обрушении деревянного моста. От полученных травм один человек скончался, три человека были направлены на обследование в Лужскую межрайонную больницу, еще двое пострадавших самостоятельно обратились в больницу. Кроме того, троим пострадавшим помощь была оказана на месте падения конструкции моста. Следственными органами по факту гибели человека было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". "Госпитализация не потребовалась никому из пострадавших", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230723/moskva-1885752993.html
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луга, ленинградская область, происшествия
Луга, Ленинградская область, Происшествия
Пострадавшим при обрушении моста в Луге не потребовалась госпитализация
Правительство Ленобласти: пострадавшим при обрушении моста госпитализация не потребовалась