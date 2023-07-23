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У автопроизводителей нет дефицита устройств "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщил оператор - РИА Новости, 23.07.2023
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05:07 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/glonass-1885760593.html
У автопроизводителей нет дефицита устройств "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщил оператор
У автопроизводителей нет дефицита устройств "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщил оператор - РИА Новости, 23.07.2023
У автопроизводителей нет дефицита устройств "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщил оператор
Дефицита устройств вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" у российских автопроизводителей нет, они устанавливаются в штатном режиме, сообщили РИА... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T05:07
2023-07-23T05:07
автоваз
эра-глонасс
lada vesta
авто
экономика
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Дефицита устройств вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" у российских автопроизводителей нет, они устанавливаются в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "ГЛОНАСС" (оператор системы). "По данным от российских производителей устройств вызова экстренных оперативных служб, никакого дефицита нет, отечественные автопроизводители устанавливают кнопки SOS на выпускаемые автомобили и ежедневно подключаются к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", - отметили в компании. Ранее на этой неделе дилеры сообщили о поставках некомплектных Lada Vesta NG в российские автосалоны: без устройств "ЭРА-ГЛОНАСС". В "АвтоВАЗе" в свою очередь информацию не подтвердили. "За июнь-июль уже почти 40 тысяч машин "АвтоВАЗа" подключено к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", - уточнил оператор системы. В системе экстренного реагирования сейчас зарегистрировано более 9,6 миллиона автомобилей. Благодаря "ЭРА-ГЛОНАСС" экстренные службы в считанные секунды после аварии получают точные координаты автомобиля, что ускоряет реагирование и поиск пострадавших, увеличивает шансы сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.
https://ria.ru/20230712/khakery-1883647711.html
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автоваз, эра-глонасс, lada vesta, авто, экономика
АвтоВАЗ, ЭРА-ГЛОНАСС, Lada Vesta, Авто, Экономика
У автопроизводителей нет дефицита устройств "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщил оператор

Оператор системы исключил дефицит устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" у российских автопроизводителей

© РИА Новости / Семен Апасов | Перейти в медиабанкУстановка системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на автомобильном заводе
Установка системы ЭРА-ГЛОНАСС на автомобильном заводе - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Семен Апасов
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Установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на автомобильном заводе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Дефицита устройств вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" у российских автопроизводителей нет, они устанавливаются в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "ГЛОНАСС" (оператор системы).
«
"По данным от российских производителей устройств вызова экстренных оперативных служб, никакого дефицита нет, отечественные автопроизводители устанавливают кнопки SOS на выпускаемые автомобили и ежедневно подключаются к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", - отметили в компании.
Ранее на этой неделе дилеры сообщили о поставках некомплектных Lada Vesta NG в российские автосалоны: без устройств "ЭРА-ГЛОНАСС". В "АвтоВАЗе" в свою очередь информацию не подтвердили. "За июнь-июль уже почти 40 тысяч машин "АвтоВАЗа" подключено к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", - уточнил оператор системы.
В системе экстренного реагирования сейчас зарегистрировано более 9,6 миллиона автомобилей. Благодаря "ЭРА-ГЛОНАСС" экстренные службы в считанные секунды после аварии получают точные координаты автомобиля, что ускоряет реагирование и поиск пострадавших, увеличивает шансы сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.
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АвтоВАЗЭРА-ГЛОНАССLada VestaАвтоЭкономика
 
 
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