https://ria.ru/20230723/glonass-1885760593.html

У автопроизводителей нет дефицита устройств "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщил оператор

У автопроизводителей нет дефицита устройств "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщил оператор - РИА Новости, 23.07.2023

У автопроизводителей нет дефицита устройств "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщил оператор

Дефицита устройств вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" у российских автопроизводителей нет, они устанавливаются в штатном режиме, сообщили РИА... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T05:07

2023-07-23T05:07

2023-07-23T05:07

автоваз

эра-глонасс

lada vesta

авто

экономика

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Дефицита устройств вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" у российских автопроизводителей нет, они устанавливаются в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "ГЛОНАСС" (оператор системы). "По данным от российских производителей устройств вызова экстренных оперативных служб, никакого дефицита нет, отечественные автопроизводители устанавливают кнопки SOS на выпускаемые автомобили и ежедневно подключаются к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", - отметили в компании. Ранее на этой неделе дилеры сообщили о поставках некомплектных Lada Vesta NG в российские автосалоны: без устройств "ЭРА-ГЛОНАСС". В "АвтоВАЗе" в свою очередь информацию не подтвердили. "За июнь-июль уже почти 40 тысяч машин "АвтоВАЗа" подключено к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", - уточнил оператор системы. В системе экстренного реагирования сейчас зарегистрировано более 9,6 миллиона автомобилей. Благодаря "ЭРА-ГЛОНАСС" экстренные службы в считанные секунды после аварии получают точные координаты автомобиля, что ускоряет реагирование и поиск пострадавших, увеличивает шансы сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.

https://ria.ru/20230712/khakery-1883647711.html

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автоваз, эра-глонасс, lada vesta, авто, экономика