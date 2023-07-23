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В Госдуме обвинили США в стремлении устроить геноцид славянского народа - РИА Новости, 23.07.2023
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15:12 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/genotsid-1885803645.html
В Госдуме обвинили США в стремлении устроить геноцид славянского народа
В Госдуме обвинили США в стремлении устроить геноцид славянского народа - РИА Новости, 23.07.2023
В Госдуме обвинили США в стремлении устроить геноцид славянского народа
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США, поставляя Украине оружие массового уничтожения, стремятся устроить геноцид славянского... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T15:12
2023-07-23T15:12
в мире
украина
михаил шеремет
нато
госдума рф
сергей лавров
россия
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США, поставляя Украине оружие массового уничтожения, стремятся устроить геноцид славянского народа. Ранее экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил РИА Новости, что элиты США и Великобритании выбрали Украину как плацдарм для самоуничтожения славянского народа, спровоцировав украинский военный конфликт. "США осознанно начали пичкать киевский режим запрещенным оружием массового уничтожения, неспособным существенно изменить картину на театре военных действий, направив его разрушительную силу, прежде всего, на уничтожение гражданского населения, тем самым искусственно регулируя срежисированный ими процесс уничтожения чуждого им славянского мира и народа", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, США, под видом благих намерений, реализуют "новый штамп геноцида в современном мире". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230722/obstrel-1885689921.html
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в мире, украина, михаил шеремет, нато, госдума рф, сергей лавров, россия, сша, вальдемар гердт
В мире, Украина, Михаил Шеремет, НАТО, Госдума РФ, Сергей Лавров, Россия, США, Вальдемар Гердт
В Госдуме обвинили США в стремлении устроить геноцид славянского народа

Шеремет: США стремятся устроить геноцид славянского народа, поставляя ВСУ опасное оружие

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США, поставляя Украине оружие массового уничтожения, стремятся устроить геноцид славянского народа.
Ранее экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил РИА Новости, что элиты США и Великобритании выбрали Украину как плацдарм для самоуничтожения славянского народа, спровоцировав украинский военный конфликт.
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«
"США осознанно начали пичкать киевский режим запрещенным оружием массового уничтожения, неспособным существенно изменить картину на театре военных действий, направив его разрушительную силу, прежде всего, на уничтожение гражданского населения, тем самым искусственно регулируя срежисированный ими процесс уничтожения чуждого им славянского мира и народа", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, США, под видом благих намерений, реализуют "новый штамп геноцида в современном мире".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреУкраинаМихаил ШереметНАТОГосдума РФСергей ЛавровРоссияСШАВальдемар Гердт
 
 
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