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Экологическая акция "Тяни, Сундук!" прошла в 22 городах России - РИА Новости, 23.07.2023
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15:26 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/ekoaktsiya-1885560287.html
Экологическая акция "Тяни, Сундук!" прошла в 22 городах России
Экологическая акция "Тяни, Сундук!" прошла в 22 городах России - РИА Новости, 23.07.2023
Экологическая акция "Тяни, Сундук!" прошла в 22 городах России
Экологическая акция "Тяни, Сундук!", состоялась в 22 городах России; она была приурочена к завершению одноименного сериала, сообщил блогер Денис Сундуков,... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T15:26
2023-07-23T15:26
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Экологическая акция "Тяни, Сундук!", состоялась в 22 городах России; она была приурочена к завершению одноименного сериала, сообщил блогер Денис Сундуков, который выступил организатором мероприятия.Он напомнил, что по сюжету проекта, простой деревенский парень по прозвищу Сундук спасает родную деревню Антоновку от экологической катастрофы, борется с несанкционированными свалками и теми, кто мусорит у водоема.Исполнитель главной роли сериала Денис Сундуков обратился к зрителям через социальные сети, где призвал выйти к своим водоемам и провести уборку.На призыв блогера откликнулись экоактивисты, а также блогеры продюсерского центра "Insight People"(Инсайт Пипл) в 22 регионах страны: Санкт-Петербург, Краснодар, Астрахань, Пенза, Тюмень, Псков, Липецк, Ульяновск, Челябинск, Екатеринбург, Череповец и другие. В течение дня были приведены в порядок десятки береговых линий различных рек и озер."Я надеюсь, что сериал "Тяни, Сундук!" (16+) и та акция, которую мы проводим сегодня, привлекут внимание общества к проблеме загрязнения окружающей среды. Люди начнут заботиться о том месте, где живут", — сказал Сундуков, комментирующий акцию.ㅤРеклама, ООО"ПРЕМЬЕР", ИНН 9702011190, erid: 4CQwVszH9pUiqSWB6gn
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россия, экология, экология в россии, кино, кино и сериалы, культура
Россия, Экология, Экология в России, кино, Кино и сериалы, Культура

Экологическая акция "Тяни, Сундук!" прошла в 22 городах России

© Фото : ООО "ПЕНЗФИЛЬММАШ"Участники экологической акции "Тяни, Сундук!" в Пензе
Участники экологической акции Тяни, Сундук! в Пензе - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© Фото : ООО "ПЕНЗФИЛЬММАШ"
Участники экологической акции "Тяни, Сундук!" в Пензе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Экологическая акция "Тяни, Сундук!", состоялась в 22 городах России; она была приурочена к завершению одноименного сериала, сообщил блогер Денис Сундуков, который выступил организатором мероприятия.
Он напомнил, что по сюжету проекта, простой деревенский парень по прозвищу Сундук спасает родную деревню Антоновку от экологической катастрофы, борется с несанкционированными свалками и теми, кто мусорит у водоема.
© Фото : ООО "ПЕНЗФИЛЬММАШ"Участники экологической акции "Тяни, Сундук!" в Челябинске
Участники экологической акции Тяни, Сундук! в Челябинске
Участники экологической акции "Тяни, Сундук!" в Челябинске
© Фото : ООО "ПЕНЗФИЛЬММАШ"
1 из 4
© Фото : ООО "ПЕНЗФИЛЬММАШ"Участники экологической акции "Тяни, Сундук!" в Ульяновске
Участники экологической акции Тяни, Сундук! в Ульяновске
Участники экологической акции "Тяни, Сундук!" в Ульяновске
© Фото : ООО "ПЕНЗФИЛЬММАШ"
2 из 4
© Фото : ООО "ПЕНЗФИЛЬММАШ"Участники экологической акции "Тяни, Сундук!" в Петербурге
Участники экологической акции Тяни, Сундук! в Петербурге
Участники экологической акции "Тяни, Сундук!" в Петербурге
© Фото : ООО "ПЕНЗФИЛЬММАШ"
3 из 4
© Фото : ООО "ПЕНЗФИЛЬММАШ"Участники экологической акции "Тяни, Сундук!" в Магадане
Участники экологической акции Тяни, Сундук! в Магадане
Участники экологической акции "Тяни, Сундук!" в Магадане
© Фото : ООО "ПЕНЗФИЛЬММАШ"
4 из 4
Участники экологической акции "Тяни, Сундук!" в Челябинске
© Фото : ООО "ПЕНЗФИЛЬММАШ"
1 из 4
Участники экологической акции "Тяни, Сундук!" в Ульяновске
© Фото : ООО "ПЕНЗФИЛЬММАШ"
2 из 4
Участники экологической акции "Тяни, Сундук!" в Петербурге
© Фото : ООО "ПЕНЗФИЛЬММАШ"
3 из 4
Участники экологической акции "Тяни, Сундук!" в Магадане
© Фото : ООО "ПЕНЗФИЛЬММАШ"
4 из 4
Исполнитель главной роли сериала Денис Сундуков обратился к зрителям через социальные сети, где призвал выйти к своим водоемам и провести уборку.
На призыв блогера откликнулись экоактивисты, а также блогеры продюсерского центра "Insight People"(Инсайт Пипл) в 22 регионах страны: Санкт-Петербург, Краснодар, Астрахань, Пенза, Тюмень, Псков, Липецк, Ульяновск, Челябинск, Екатеринбург, Череповец и другие. В течение дня были приведены в порядок десятки береговых линий различных рек и озер.
"Я надеюсь, что сериал "Тяни, Сундук!" (16+) и та акция, которую мы проводим сегодня, привлекут внимание общества к проблеме загрязнения окружающей среды. Люди начнут заботиться о том месте, где живут", — сказал Сундуков, комментирующий акцию.
Реклама, ООО"ПРЕМЬЕР", ИНН 9702011190, erid: 4CQwVszH9pUiqSWB6gn
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