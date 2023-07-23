https://ria.ru/20230723/ekoaktsiya-1885560287.html

Экологическая акция "Тяни, Сундук!" прошла в 22 городах России

Экологическая акция "Тяни, Сундук!" прошла в 22 городах России - РИА Новости, 23.07.2023

Экологическая акция "Тяни, Сундук!" прошла в 22 городах России

Экологическая акция "Тяни, Сундук!", состоялась в 22 городах России; она была приурочена к завершению одноименного сериала, сообщил блогер Денис Сундуков,... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T15:26

2023-07-23T15:26

2023-07-23T15:26

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Экологическая акция "Тяни, Сундук!", состоялась в 22 городах России; она была приурочена к завершению одноименного сериала, сообщил блогер Денис Сундуков, который выступил организатором мероприятия.Он напомнил, что по сюжету проекта, простой деревенский парень по прозвищу Сундук спасает родную деревню Антоновку от экологической катастрофы, борется с несанкционированными свалками и теми, кто мусорит у водоема.Исполнитель главной роли сериала Денис Сундуков обратился к зрителям через социальные сети, где призвал выйти к своим водоемам и провести уборку.На призыв блогера откликнулись экоактивисты, а также блогеры продюсерского центра "Insight People"(Инсайт Пипл) в 22 регионах страны: Санкт-Петербург, Краснодар, Астрахань, Пенза, Тюмень, Псков, Липецк, Ульяновск, Челябинск, Екатеринбург, Череповец и другие. В течение дня были приведены в порядок десятки береговых линий различных рек и озер."Я надеюсь, что сериал "Тяни, Сундук!" (16+) и та акция, которую мы проводим сегодня, привлекут внимание общества к проблеме загрязнения окружающей среды. Люди начнут заботиться о том месте, где живут", — сказал Сундуков, комментирующий акцию.ㅤРеклама, ООО"ПРЕМЬЕР", ИНН 9702011190, erid: 4CQwVszH9pUiqSWB6gn

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, экология, экология в россии, кино, кино и сериалы, культура