https://ria.ru/20230723/dtp-1885840553.html
В Нижегородской области легковой автомобиль въехал в автобус
В Нижегородской области легковой автомобиль въехал в автобус - РИА Новости, 23.07.2023
В Нижегородской области легковой автомобиль въехал в автобус
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с легковым автомобилем в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T21:12
2023-07-23T21:12
2023-07-23T21:12
происшествия
авто
нижегородская область
гибдд мвд рф
балахнинский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с легковым автомобилем в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. ДТП произошло в воскресенье в 18.15 около поселка Первое Мая Балахнинского района. "Водитель автомобиля Mitsubishi осуществил выезд на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, и совершил столкновение с автобусом, следовавшим из Дзержинска в Заволжье. В результате ДТП восемь человек получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства.
https://ria.ru/20230723/dtp-1885835468.html
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происшествия, авто, нижегородская область, гибдд мвд рф, балахнинский район
Происшествия, Авто, Нижегородская область, ГИБДД МВД РФ, Балахнинский район
В Нижегородской области легковой автомобиль въехал в автобус
В Нижегородской области легковой автомобиль въехал в автобус, восемь человек пострадали