https://ria.ru/20230723/dtp-1885835468.html

В Новгороде произошло лобовое столкновение автобуса и автомобиля

В Новгороде произошло лобовое столкновение автобуса и автомобиля - РИА Новости, 23.07.2023

В Новгороде произошло лобовое столкновение автобуса и автомобиля

Рейсовый автобус попал в ДТП на выезде из Новгорода, прокуратура начала проверку, сообщает региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T20:20

2023-07-23T20:20

2023-07-23T20:20

происшествия

великий новгород

сергей швецов

авто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Рейсовый автобус попал в ДТП на выезде из Новгорода, прокуратура начала проверку, сообщает региональное надзорное ведомство. Предварительно установлено, что на автодороге "Великий Новгород-Москва" вблизи Синего моста при выезде из Великого Новгорода произошло лобовое столкновение автобуса и легкого автомобиля. Погибших нет, наличие пострадавших прокуратура не уточняет. "Прокуратура области по поручению прокурора области Сергея Швецова организовала проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса", - говорится в сообщении. Прокуратура в ходе проверки планирует проверить содержание дорожного покрытия, а также автоперевозчика, выпустившего на линию автобус и водителя.

https://ria.ru/20230723/dtp-1885830758.html

https://ria.ru/20230723/dtp-1885830101.html

великий новгород

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происшествия, великий новгород, сергей швецов, авто