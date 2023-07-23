https://ria.ru/20230723/dtp-1885830758.html

В ДТП под Самарой погибли три человека

В ДТП под Самарой погибли три человека - РИА Новости, 23.07.2023

В ДТП под Самарой погибли три человека

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Ставропольском районе Самарской области, в ДТП погибли три человека, госпитализирован восьмилетний мальчик,... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T19:31

2023-07-23T19:31

2023-07-23T23:02

происшествия

самарская область

ford motor

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ставропольский район

авто

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САМАРА, 23 июл - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Ставропольском районе Самарской области, в ДТП погибли три человека, госпитализирован восьмилетний мальчик, сообщили журналистам в пресс-службе главка МВД. ДТП произошло вечером в субботу на 18-м километре автодороги Тольятти-Ташелка в Самарской области. "По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Ford Focus, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Лада Калина". На месте ДТП погибли оба водителя и женщина-пассажир автомобиля "Лада Калина"… Госпитализирован ребенок-пассажир автомобиля "Лада Калина", - сказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что пострадавшим является восьмилетний мальчик. В пресс-службе главка МЧС уточнили журналистам, что спасатели деблокировали погибших из автомобилей.Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что водитель Ford Focus ранее был судим за пьяное вождение и кражу и, по предварительным данным, мог находиться за рулем пьяным. "Информация предварительная, точные данные будут после получения результатов экспертизы. Погибшие из "Калины", муж с женой, проживали в селе Верхний Сускан Ставропольского района, их сын находится в нейрохирургическом отделении, у него черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом костей голени", - сказал собеседник агентства.Прокуратура области в своем телеграм-канале отмечает, что ведомство начало проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования. Также надзорное ведомство взяло на контроль процессуальную проверку по факту ДТП.

https://ria.ru/20230723/dtp-1885830101.html

самарская область

ставропольский район

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происшествия, самарская область, ford motor, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский район, авто