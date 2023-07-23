https://ria.ru/20230723/dtp-1885830758.html
В ДТП под Самарой погибли три человека
В ДТП под Самарой погибли три человека - РИА Новости, 23.07.2023
В ДТП под Самарой погибли три человека
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Ставропольском районе Самарской области, в ДТП погибли три человека, госпитализирован восьмилетний мальчик,... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T19:31
2023-07-23T19:31
2023-07-23T23:02
происшествия
самарская область
ford motor
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ставропольский район
авто
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САМАРА, 23 июл - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Ставропольском районе Самарской области, в ДТП погибли три человека, госпитализирован восьмилетний мальчик, сообщили журналистам в пресс-службе главка МВД. ДТП произошло вечером в субботу на 18-м километре автодороги Тольятти-Ташелка в Самарской области. "По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Ford Focus, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Лада Калина". На месте ДТП погибли оба водителя и женщина-пассажир автомобиля "Лада Калина"… Госпитализирован ребенок-пассажир автомобиля "Лада Калина", - сказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что пострадавшим является восьмилетний мальчик. В пресс-службе главка МЧС уточнили журналистам, что спасатели деблокировали погибших из автомобилей.Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что водитель Ford Focus ранее был судим за пьяное вождение и кражу и, по предварительным данным, мог находиться за рулем пьяным. "Информация предварительная, точные данные будут после получения результатов экспертизы. Погибшие из "Калины", муж с женой, проживали в селе Верхний Сускан Ставропольского района, их сын находится в нейрохирургическом отделении, у него черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом костей голени", - сказал собеседник агентства.Прокуратура области в своем телеграм-канале отмечает, что ведомство начало проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования. Также надзорное ведомство взяло на контроль процессуальную проверку по факту ДТП.
https://ria.ru/20230723/dtp-1885830101.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, самарская область, ford motor, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский район, авто
Происшествия, Самарская область, Ford Motor, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ставропольский район, Авто
В ДТП под Самарой погибли три человека
В ДТП под Самарой погибли три человека, госпитализировали ребенка
САМАРА, 23 июл - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Ставропольском районе Самарской области, в ДТП погибли три человека, госпитализирован восьмилетний мальчик, сообщили журналистам в пресс-службе главка МВД.
ДТП произошло вечером в субботу на 18-м километре автодороги Тольятти-Ташелка в Самарской области.
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"По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Ford Focus, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Лада Калина". На месте ДТП погибли оба водителя и женщина-пассажир автомобиля "Лада Калина"… Госпитализирован ребенок-пассажир автомобиля "Лада Калина", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что пострадавшим является восьмилетний мальчик.
В пресс-службе главка МЧС
уточнили журналистам, что спасатели деблокировали погибших из автомобилей.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что водитель Ford Focus ранее был судим за пьяное вождение и кражу и, по предварительным данным, мог находиться за рулем пьяным. "Информация предварительная, точные данные будут после получения результатов экспертизы. Погибшие из "Калины", муж с женой, проживали в селе Верхний Сускан Ставропольского района, их сын находится в нейрохирургическом отделении, у него черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом костей голени", - сказал собеседник агентства.
Прокуратура области в своем телеграм-канале отмечает, что ведомство начало проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования. Также надзорное ведомство взяло на контроль процессуальную проверку по факту ДТП.
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